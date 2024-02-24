勒令停工！北市慶城街工地施工釀路塌　建管處開罰18萬

實際記者石嘉豪／台北報導

台北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨日晚間因工地施工不慎，導致一旁人行道塌陷，以及4台停於路邊的車輛受到影響。對此，台北市建管處今（24日）凌晨表示，已對該工地勒令停工，並開罰18萬元罰鍰，後續將會於今早將塌陷處回填完成，並在確認安全無虞才始得復工。

建管處表示，昨晚約9點15分接獲慶城街工地施工造成道路坍塌情形，建管處立即抵達現場指揮進行緊急安全措施。

▲台北市長蔣萬安至慶城街工地塌陷現場指揮。（圖／台北市建管處提供）

關於該工地的概況，建管處說明，該工地領有111雜字第0006號雜照連續壁工程，起造人為璞真建設股份有限公司，承造人為大陸工程股份有限公司，監造人為原大聯合建築師事務所。

此外，建管處進一步說明，該工地開工日期為111年9月12日，目前施作深度14公尺深寬120公分深導溝，尚未進行基礎開挖。

▲台北市再傳工地鄰近區地層下陷，位於松山區慶城街、興安街口的一處工地，23日晚間發生嚴重地層下陷。（圖／北市府提供）

與此同時，建管處指出，經現場勘查因導溝支撐力不足致外部路面下陷，目前已要求承造人立即進行緊急回填，避免災害擴大。

建管處處長虞積學提到，建管處緊急聯繫台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會及中華民國大地工程技師公會，均於第一時間趕赴現場協助緊急處置事宜方式，初步判斷基地周邊鄰房尚無立即危險。

另外，建管處提醒市民，為進行回填復原工作，慶城街於長春路至興安街路段暫時雙向封閉，視回填情形確認安全無虞後始開放通行。

建管處強調，將持續在現場指揮督導復原進度，並要求承商加強設置周遭道路及鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

最後，建管處表示，對於建築基地違反建築法部分已立即勒令停工並處新臺幣18萬元罰鍰處分，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞始得復工。