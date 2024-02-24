南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車自行車起火引發

▲南京一棟大樓凌晨發生大火，導致重大傷亡。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省南京市一棟大樓23日凌晨發生大火，導致15人死亡、44人受傷。初步調查顯示，火災疑因6樓建築地面架空樓層停放的電動自行車起火引發。

南京市消防救援支援中心23日凌晨4時39分接獲報案，雨花台區明尚西苑6棟發生火災，隨即調派8個消防救援站、25輛消防車、130名指戰員到場處置，明火在上午6時多被撲滅，救援工作於下午2時結束。

一位目擊者表示，自己先是聽到樓下有人大聲呼喊，緊接著就聽到消防車的聲音，才發現對面樓棟著火了，「當時外面風很大，火勢也特別大，濃煙滾滾，從凌晨4點多一直到5點都還在燒。」

一名住戶表示，自己是被女兒叫醒的，醒來後聞到了刺鼻的煙味，「當時我所在的房間煙還不是很大，打開家門才發現，樓道全是煙霧，什麼都看不到了。」

該住戶指出，他本想拉個繩子從七樓下去，但發現陽台外也有火，下不去，由於以前接受過火災逃生培訓，意識到情況緊急，所以趕緊到廚房用水將家裡的薄被打濕，妻子和兩個孩子也戴上了口罩，一家四口裹上被子開始往樓下走。

▼隔壁的大樓也停滿了電動車。（圖／翻攝紅星新聞）



該住戶還說，樓道什麼都看不到，只能靠直覺走，他走到一樓發現，一樓門口停電動車的地方在著火，自己想從單元樓地下室離開，結果發現地下室配電房也著火了，「後來消防員在一樓滅火，我們才成功跑出來。」

根據官方通報，截至23日24時，事故共造成15人遇難，44人在院治療，其中，1人危重，1人重症，42人傷情較輕，所有患者生命體徵平穩。

初步分析，火災為6棟建築地面架空層停放電動自行車處起火引發，具體原因正在進一步調查。