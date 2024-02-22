八里鐵皮倉庫暗夜竄火！存放溶劑+清潔用品　燒破瓦斯管線

▲八里鐵皮工廠今凌晨4時許大火 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區賢三路一處囤放有機溶劑及清潔用具用品的鐵皮貨櫃倉庫，今（22）日凌晨4時許傳出火警！大量濃煙、火舌猛竄，一旁民宅及瓦斯管線也慘被波及，鄰居從睡夢中驚醒打電話報警尋求協助，消防人員緊急派遣大批人車趕赴現場，歷經40分鐘灌救後，才將火勢撲滅，確切起火原因仍待釐清。

今日凌晨4時32分新北市消防局接獲報案，八里區賢三街有2貨櫃倉庫及1小貨車起火，消防人員緊急調派人車救援，現場火舌伴隨濃煙竄出，更波及一旁民宅，歷經40分鐘射水灌救火勢才順利撲滅。

新北市消防局第三大隊表示，進入火場後，發現現場囤放有機溶劑及清潔用具用品，殘火處理時，天然瓦斯管線疑似燒破損，後續通報瓦斯公司到場維修處理，火警共派遣消防人員106名及各式車輛43台，總計燃燒約150平方公尺，並延燒一旁民宅及房間約5平方公尺，未有人傷亡，確切起火原因仍待後續進一步釐清。

▲大火波及一旁民宅 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市消防局第三大隊也呼籲，火災發生時，請民眾務必冷靜並做適當之避難逃生動作，若火勢過大，請務必遵守相對安全避難位置待救原則，選擇有對外窗房間避難，不可躲藏於廁所及衣櫃內，並切記要關門且使用毛巾或衣物將門縫塞緊，勿讓濃煙進入避難空間，於有新鮮空氣之窗戶位置等待消防人員救援。