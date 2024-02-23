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西班牙14層公寓大樓燒成火海　住戶困陽台求救4死13傷

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙瓦倫西亞22日一棟14層公寓高樓發生大火，火勢在10分鐘內迅速延燒並蔓延至鄰近建築物，造成4人死亡、13人受傷，部分民眾受困陽台等待救援，熊熊烈焰燃燒的火海景象看起來相當駭人。

▲▼ 西班牙瓦倫西亞22日一棟14層公寓高樓發生大火。（圖／CFP）

▲公寓大樓全面燃燒，多人受困。（圖／CFP）

綜合BBC、衛報報導，這棟公寓大樓在當地傍晚5時30左右發生火災，依據目擊者與緊急服務人員的說法，起火點在4樓，接著火勢迅速蔓延。依據現場畫面，火舌不斷從大樓窗戶竄出，濃煙狂冒。消防隊獲報趕抵現場之後，從陽台上救出受困住戶，也試著營救被困大樓1樓的10多歲少年，外傳可能還有其他人受困。

▲▼ 西班牙瓦倫西亞22日一棟14層公寓高樓發生大火。（圖／路透）

▲▼起火點在4樓，火勢迅速蔓延。（圖／路透）

▲▼ 西班牙瓦倫西亞22日一棟14層公寓高樓發生大火。（圖／路透）

瓦倫西亞緊急服務副負責人托雷斯（Jorge Suarez Torres）表示，這場大火已確認有4人死亡。另據當地官員的說法，有至少13人受傷，包括6名消防員以及一名未成年者，但並未透露確切傷勢；依據急救部門稍早的說法，傷者傷勢主要是吸入濃煙、燒傷等。

這棟大樓有138戶，住著約450人，二樓住戶宣稱，這場大火在10分鐘之內迅速蔓延，建築物外牆使用的材料可能是導致火勢蔓延的原因。工程師伊格拉（David Higuera）分析，外牆使用的是鋁板和泡沫絕緣層，隔熱及保溫的效果非常好，但也非常易燃。

▼住戶宣稱，這場大火在10分鐘之內迅速蔓延。（圖／路透）

▲▼ 西班牙瓦倫西亞22日一棟14層公寓高樓發生大火。（圖／路透）

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