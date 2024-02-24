　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道

笑,手機,智慧型手機,網購,購物（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO分享前男友發現保險受益人是她的趣事。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

愛情的保鮮期會比壽險長嗎？一名女網友表示，她與前男友交往時，幫對方保了一份壽險，受益人填寫自己的名字。沒想到，前男友近日才發現，立刻私訊她詢問，害她忍不住笑了出來。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「前男友現在才知道他的受益人是我」，並附上3個笑哭的表情符號。照片顯示，原PO的前男友私訊詢問「X！受益人是妳？」並附上保單的相關資訊照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

保單顯示，原PO幫前男友保了10萬元的終身壽險，繳費期間20年，初期為2009年，終期為2085年，祝壽保險金受益人是前男友，身故保險金則是原PO。

▲▼前男友突私訊「壽險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道。（圖／翻攝爆廢公社）

▲前男友私訊如上。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「大意了」、「太爽了吧，沒發現的話，若干年後就有一筆意外之財」、「他背脊應該整個涼透了」、「不出意外的話，馬上就要出意外了」、「這是終身壽險，繳費20年，保額10萬，保障終身」、「本來就可以，以前我的受益人都是我女友啊」、「交了100個男友後，每年都有錢可以領」、「前男友是指現任老公，對吧？」「如果他是要保人，他可以隨時改受益人，有什麼好爽的」。

此外，也有人詢問「受益人可以填非親屬？」，對此有網友解答「意外險不行，壽險可以」、「依保險法第5條、108條、110條、111條等法令條文中，其並未限制身故保險金受益人，所以可以指定任何想要指定的人。重點是你指定的人，拿得到你的死亡証明書來申請理賠嗎？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
北市工地路面塌陷原因曝光！蔣萬安：緊急回填

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座元宵節運勢出爐！1星座感情「美夢成真」

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道

8種食物吃起來不鹹但「鈉含量過高」！營養師提醒少碰

美國出版商相中《房思琪》！驚訝台灣書店陳列⋯直讚「有潛力」

快訊／飛鼠誤觸開關！台中1區大停電　3000戶受影響

備戰4月電價全調漲！家電舊換新節能省荷包　雙重補助最高5000元

孫翠鳳抱病《1624》總彩排！聲啞暫代唱　自責PO文：需要聲音回來

要抬頭看！明元宵夜迎62年1次「最小滿月」　3天文奇景超萌登場

LINE群組爆「一票台男愛嫖妓」　韓國正妹女友：不敢結婚了

醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

女中士約砲人夫排長！逢甲門口下跪洗門風　戴護膝被批沒誠意

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

12星座元宵節運勢出爐！1星座感情「美夢成真」

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道

8種食物吃起來不鹹但「鈉含量過高」！營養師提醒少碰

美國出版商相中《房思琪》！驚訝台灣書店陳列⋯直讚「有潛力」

快訊／飛鼠誤觸開關！台中1區大停電　3000戶受影響

備戰4月電價全調漲！家電舊換新節能省荷包　雙重補助最高5000元

孫翠鳳抱病《1624》總彩排！聲啞暫代唱　自責PO文：需要聲音回來

要抬頭看！明元宵夜迎62年1次「最小滿月」　3天文奇景超萌登場

LINE群組爆「一票台男愛嫖妓」　韓國正妹女友：不敢結婚了

醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

竹縣國小爆「集體食物中毒」！120師生腹瀉、身體不適　教育局證實

12星座元宵節運勢出爐！1星座感情「美夢成真」

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道

NewJeans Hanni「機場曬Gucci訂製包」捂嘴燦笑萌翻！肖戰帥拎同款飛米蘭

新疆恐怖寒流-52.3℃破紀錄！大批水鳥遭「活活凍死」冰封在湖面

水感不黏膩！「最新卸妝單品」盤點、回歸肌膚潔淨感

8種食物吃起來不鹹但「鈉含量過高」！營養師提醒少碰

妹子到日本旅遊弄丟手機！一查定位竟發現「手機回國了」

烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

日經：俄透過白俄羅斯繞過制裁　向台購買精密儀器造戰車

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

生活熱門新聞

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

2月底「超強運三星座」熬出頭！

一路降溫再冷4天！急凍探11度　下波挑戰強烈冷氣團「全台冰番薯」

LINE群組爆「一票台男愛嫖妓」　正妹女友：不敢結婚了

半套店小姐一摸「直喊不對勁」　25歲男竟罹睪丸癌

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

即／飛鼠誤觸開關！台中1區停電影響3000戶

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

即／北市工地突下陷　路旁停車格「整排車側翻」

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

快訊／台南民宅嚴重火警　母子成焦屍

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

林穎孟湊到100萬了！妹妹、律師帶錢辦保

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

林穎孟交保哭了！下樓時「眼眶泛紅」

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

更多

最夯影音

更多
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面