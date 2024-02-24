前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來：現在才知道

▲原PO分享前男友發現保險受益人是她的趣事。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

愛情的保鮮期會比壽險長嗎？一名女網友表示，她與前男友交往時，幫對方保了一份壽險，受益人填寫自己的名字。沒想到，前男友近日才發現，立刻私訊她詢問，害她忍不住笑了出來。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「前男友現在才知道他的受益人是我」，並附上3個笑哭的表情符號。照片顯示，原PO的前男友私訊詢問「X！受益人是妳？」並附上保單的相關資訊照。

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保單顯示，原PO幫前男友保了10萬元的終身壽險，繳費期間20年，初期為2009年，終期為2085年，祝壽保險金受益人是前男友，身故保險金則是原PO。

▲前男友私訊如上。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「大意了」、「太爽了吧，沒發現的話，若干年後就有一筆意外之財」、「他背脊應該整個涼透了」、「不出意外的話，馬上就要出意外了」、「這是終身壽險，繳費20年，保額10萬，保障終身」、「本來就可以，以前我的受益人都是我女友啊」、「交了100個男友後，每年都有錢可以領」、「前男友是指現任老公，對吧？」「如果他是要保人，他可以隨時改受益人，有什麼好爽的」。

此外，也有人詢問「受益人可以填非親屬？」，對此有網友解答「意外險不行，壽險可以」、「依保險法第5條、108條、110條、111條等法令條文中，其並未限制身故保險金受益人，所以可以指定任何想要指定的人。重點是你指定的人，拿得到你的死亡証明書來申請理賠嗎？」