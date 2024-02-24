智慧交通以人為本　友善花蓮接軌國際城市

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▲花蓮縣南北狹長約180公里，相當於橫跨西部六個縣市的距離，交通建設便成為花蓮經濟發展及生活移動的主要命脈。

太魯閣、七星潭、清水斷崖等山海美景療癒人心，花蓮擁有豐富多樣的自然景觀以及純樸熱情的人文特色，深受無數遊客喜愛，自駕、包車或搭乘大眾運輸，都是不錯的遊玩方式。全台最狹長的花蓮，南北距離約180公里，相當於横跨西部五個縣市，不只是觀光旅遊，對於提升居民生活品質來說，交通建設是帶動當地經濟發展的重要課題，花蓮縣政府以「人本」為交通永續發展主軸，推動公共運輸升級計畫，不僅取得了顯著進展，更獲得有台灣建築奧斯卡獎之稱的「國家卓越建設獎」肯定。

以人為本 推動交通永續發展

被譽為全台最美、也是最長的花蓮193縣道，全長110公里，是不少單車族喜愛旅行的路線之一，不過部分路段狹窄及多處急彎，加上車流量多，有行車風險，縣府重新設計路線，針對全線分階段進行改善，其中南海四街至花蓮大橋段除了拓寬道路，還新增機慢車道、自行車道和人行道，保障用路人安全，減少交通壅塞問題；花蓮縣銅門村往慕谷慕魚的路段，曾因颱風及大雨侵襲導致路邊坡崩塌、道路中斷及隧道洞口坍塌，施工單位積極重建擋土設施補強，整治邊坡強化穩定性及耐久性，並建立完善的排水系統，這兩項大工程於去年獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」優質獎，成果備受肯定，是對縣府努力不懈的認可。不僅如此，花蓮縣政府持續進行道路品質提升計畫，如：編號縣、鄉道路，完善公路系統，照顧在地人「行」的需求，也提高旅客在花蓮旅遊時的體驗品質。



因地制宜多樣式建置 花蓮智慧城市再往前邁進

除了重視地方道路建設安全及便利性，特色候車亭及座落在台9線及台11線的400座智慧站牌，多樣性因地制宜的建置，不管是鄉親或遊客，走訪花蓮各角落時，都能感受到智慧城市的用心與魅力。尤其智慧站牌3.0有7款友善搭乘功能，可揭露公車資訊、單鍵切換公車路線與時刻表、多路線即時動態輪播功能，以及公車到站時刻，並提供繁體中文、英文、日文、韓語、簡體中文五種智慧語系切換，外國旅客也能輕鬆掌握公車動態，帶來友善便利的公共運輸搭乘環境；針對特殊需求的族群，配合相關站位特別升等了5處愛心燈，50處的Wifi無線上網及到站提示音，讓每位來到花蓮的人，都能安心自在探索城市風貌。





▲特色候車亭及智慧站牌3.0為花蓮帶來更友善的公共運輸搭乘環境。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

智慧轉運服務 旅遊更方便

花蓮轉運站於111年7月1日開始營運，站內整合花蓮縣內公共運輸與聯外系統接駁的交通服務，所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，公車路線及重要接駁車皆進駐轉運站內提供載客服務，花蓮轉運站的啟用大幅提升花蓮縣內公共運輸與聯外系統接駁的服務量能。

獨創的智慧旅運服務，讓站內包括即時旅運資訊的數位化服務、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃使用、智慧型咖啡機等；獨步全國推出創新亮點「空手觀光」旅運服務，遊客無論搭乘火車或客運抵達花蓮後，即可將行李交由花蓮轉運站托運至合作飯店，透過「人與行李分離」空出雙手輕鬆遊花蓮。

「Hualien Yo真行」平台，以線上轉運站為概念，虛實整合各公共運具間資訊串接功能，鼓勵旅客以公共運輸為主，帶著手機搭公車。民眾在「Hualien Yo真行」平台購買好行程及乘車票券後產出QR code，食宿遊購皆用QR code刷過即可享用，結合空手觀光的獨家服務，同時，考量家庭旅遊型態，長輩及小孩不一定有手機的情境，平台接續推出購買多張數位套票時，在實體轉運站提供分票綁定於實體電子票證。

▲花蓮轉運站整合花蓮縣內公共運輸與聯外系統接駁的交通服務。

結合智慧科技 精準照顧各項交通需求

面對不同狀況，包括政策規劃、事故處理、停車需求、緊急車輛等，花蓮縣政府以智慧科技來應對發展各項措施，全國首創「智慧運輸系統發展建設計畫」，建構路口號誌履歷、重整時制號誌、蒐集交通大數據及建置雲端智慧交控等，讓交通政策更精準；首創以空拍機處理交通事故，運用資訊技術、空拍機3D鳥瞰俯視蒐證，協助事故現場處理及日後分析研判、鑑定，有效節省處理時間及提升精確度；建置「智慧停車導引系統」，幫忙快速找車位，降低汽車碳排放量；運用智慧交控系統的電子標籤與人工智慧影像辨識雙重方式偵測緊急車輛，並在花蓮市重要路口試辦「緊急車輛優先警示系統」，配合資訊面板、蜂鳴喇叭及爆閃燈，提醒用路人緊急車輛來車方向，確保消防、救災與救護車輛優先通行，力求安全地完成緊急救援任務。

花蓮逐步朝向智慧交通城市，便捷的交通建設讓民眾暢行無礙，也為地方經濟蓬勃注入新動能，滿足在地需求及觀光發展。

