花蓮71歲翁月台等車回診...突墜落鐵軌！遭新自強號當場撞死

▲台鐵472次EMU3000型新自強1日中午發生死傷事故。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

台鐵472次EMU3000型新自強號今（1日）中午12時18分發生死傷事故，列車行經台東線大富車站時，71歲李姓老翁不明原因闖入軌道，列車緊軔不及直接撞上，警消獲報到場時，李翁已明顯死亡，該列車於現場停留近2小時，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，李姓老翁是當地村民，有重聽，今早要去花蓮回診拿藥，沒想到搭火車時卻發生憾事，令村民十分難過。

警方表示，經初步調閱月台監視器畫面，發現李姓老翁12時6分許自大富車站入口處進入，當南下472次列車於12時18分行經事發地點，老翁突因不明原因闖入軌道，自強號列車緊軔不及直接撞擊，台鐵人員立即通報警消，花蓮縣消防局到場，判定老翁已當場死亡。

經報請檢察官指示蒐證完成放行，列車於現場停留時間約110分鐘，列車上無人員受傷。全案已報請花蓮地檢署檢察官調查事故發生原因。

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