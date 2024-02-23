台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區井東里市173線2.6公里處，23日凌晨1時16分許，發生一起交通事故，34歲阮姓女子駕駛自小客車，自撞衝進民宅圍牆內，不僅圍牆整面撞毀，還波及屋主停在路旁的自小客，阮女及36歲謝姓友人乘客頭部輕微擦挫傷，消防人員將2人搶救送醫，阮女酒測值超過標準，全案依公共危險罪嫌送辦。

▲台南市麻豆區23日凌晨發生自小客車不明原因自撞民宅圍牆內，阮姓駕駛及36歲謝姓友人受傷送醫，阮女涉酒駕送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局警方指出，34歲阮姓女子駕駛自小客車，疑似沿市173線由北往南方向行駛，不明原因自撞衝進該處民宅圍牆內，造成該戶民宅圍牆及停在路旁之自小客受損，阮女及36歲謝姓友人乘客頭部輕微擦挫傷送醫，阮女酒測值超過標準，全案依公共危險罪嫌送辦。

▲▼台南市麻豆區23日凌晨發生自小客車不明原因自撞民宅圍牆內，阮姓駕駛及36歲謝姓友人受傷送醫，阮女涉酒駕送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆警分局分局長章振國呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，2024年已查獲酒後駕車案件46件，依據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，酒測值達每公升0.15毫克，可處新台幣1萬5千元至12萬元罰鍰，酒測值達每公升0.25毫克以上者，更是涉及刑事責任，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。民眾飲宴後「勿以量少而為之」，多利用「代客駕車」或「指定駕駛」等方式，才能避免觸法，並保障你我生命安全。

▲車主停在圍牆外的自小客也被波及，毀損情形嚴重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

