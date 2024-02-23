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戒毒者出監後常三餐無繼　南投毒防中心攜手泡麵土地公分享物資

▲南投毒防中心攜手「泡麵土地公」石龍宮分享物資，協助藥癮者度過難關。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投毒防中心攜手「泡麵土地公」石龍宮分享物資，協助藥癮者度過難關。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於藥癮個案出監後常面臨無經濟來源、獨居而難以維持日常生活，南投毒防中心媒合民間資源，攜手以「泡麵土地公」聞名的中寮鄉石龍宮，共同辦理「即食暖心」物資分享計畫，提供經濟弱勢的藥癮個案即時協助，也讓藥癮者感受社會的溫暖。

縣府衛生局指出，本計畫透過南投毒防中心個管員關懷訪視過程，提供即時的物資協助，使生活出現困境的藥癮個案能在最短時間內獲得所需支援，並持續輔導轉介就業服務，協助度過難關、有信心面對後續戒癮治療。

▲南投毒防中心攜手「泡麵土地公」石龍宮分享物資，協助藥癮者度過難關。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投毒防中心攜手「泡麵土地公」石龍宮分享物資，協助藥癮者度過難關。（圖／南投縣衛生局提供）

石龍宮主委吳常源表示，作為社區一份子，石龍宮願意透過這個計畫為弱勢的藥癮個案提供幫助，讓他們感受到社區的關懷和支持，只要是石龍宮能做到的，必定全力協助；此外，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，並長期將泡麵捐贈給轄內弱勢族群和需要的團體。

▲南投毒防中心攜手「泡麵土地公」石龍宮分享物資，協助藥癮者度過難關。（圖／南投縣衛生局提供）

藥癮個案「小芬」（化名）說，感謝衛生局個管員及石龍宮協助，在三餐都出現問題、沒經濟能力下能立即提供食物，讓他度過沒有工作的這段時間；在個管員幫忙轉介就業服務後，小芬現在已找到工作，也誓言會好好努力接受戒癮治療、不辜負眾人的幫忙。

衛生局長陳南松指出，該局不僅致力於提供戒癮的醫療資源，更擴及到經濟弱勢的協助與關懷，除提供即時物資，更強化社區的共融與支持，感謝石龍宮的慷慨協助；民眾有任何藥癮相關問題，請諮詢24小時免費專線0800-770885（請請您，幫幫我）。

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