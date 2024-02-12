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土地公請吃泡麵！導遊小姐一舉動讓福榕宮爆紅　5年嗑光20萬碗

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

▲▼彰化139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾免費享用，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

南投石龍宮提供香客吃免費泡麵，名聞全台，彰化縣芬園鄉大竹村也有一間泡麵土地公福榕宮，不但讓路過的香客、單車車友吃免驚，吃完還有香氣十足的牛蒡茶解油膩，芬園鄉民代表許林心說，剛開始進香遊覽車先是拜拜、休息，車上導遊小姐每人泡上一杯牛蒡茶，後來受到土地公伯庇佑，生意興隆，再多一碗泡麵，竟意外讓福榕宮爆紅，5、6年來已吃光超過20萬碗。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

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福榕宮位在大竹村大彰路一段、139縣道17公里處附近，原本是不甚知名的小土地公廟，許林心在廟裡提供牛蒡茶包讓民眾泡來喝，後來是一輛接一輛的遊覽車香客，把這裡當成中途站，下車泡包牛蒡茶解渴、休息，1年要喝上數千包。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

導遊小姐每次都下車跟著香客參拜，次數漸多，生意愈來愈好，為了回報土地公的保佑，於是加碼請香客吃泡麵，結果一吃，吃出靈驗，也有香客感覺到伯公的照顧，一次就買好幾箱送給廟方，有時泡麵沒空間堆放，改送現金，交給廟方處理。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

福榕宮歡迎民眾在年節期間來拜拜，吃泡麵補財庫、喝牛蒡有元氣、捐泡麵享福氣，還可點平安財利燈，每盞燈分為500、1000元，庇祐全家平安、財源滾滾，以及財利發財金，初一至初五來福榕宮擲杯，1次聖杯，即可借發財金1份、600元，需年滿20歲。

▲▼彰139縣道有間福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚，5年多來已嗑光超過20萬碗。（圖／福榕宮提供，下同）

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