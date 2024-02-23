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大陸 大陸焦點 特派現場

出生僅650克！　陸巴掌仙子度過「艱難100天」破關長大了

▲四川德陽「巴掌仙子」出生滿百天，醫護人員一同慶祝。（圖／翻攝紅星新聞）

▲四川德陽「巴掌仙子」喜悅出生時僅650克，約一個成人手掌般大小。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川德陽一名出生僅650克的早產兒女嬰喜悅，經過在醫院100天的悉心照料，克服一連串的險關後，成長到2700克正常寶寶的體重，讓醫護團隊和家人都感到欣喜萬分。喜悅出生時只有成人巴掌大小，由於是父母等了10年的結晶，醫護團隊決定盡全力保住母女二人，給予全面的治療和照護。

▲四川德陽「巴掌仙子」出生滿百天，醫護人員一同慶祝。（圖／翻攝紅星新聞）

▲喜悅的手放在醫護人員手上格外的嬌小。（圖／翻攝紅星新聞）

《德陽日報》報導，正常足月的娃娃，媽媽會懷上至少37周，喜悅在媽媽肚子裡只待了24周又6天。剛出生時喜悅只有650克重，差不多相當於成年人一隻巴掌大，全身皮膚薄如半透明的膠凍，血管隱約可見。經過醫護人員100天的全力救治和日夜精心守護，「巴掌妹妹」喜悅如今已經長成了2700餘克重的「大姑娘」。

▲四川德陽「巴掌仙子」出生滿百天，醫護人員一同慶祝。（圖／翻攝紅星新聞）

▲喜悅出生滿百天順利長大，醫護人員一同慶祝。（圖／翻攝紅星新聞）

剛出生的喜悅不僅體重不足，還帶有敗血症及化膿性腦膜炎的致命風險，從送進「118」新生兒保溫箱開始，喜悅就展開人生旅途中，第一個升級打怪的挑戰之旅。

喜悅在闖關過程中曾一度血氧不足，也不太會自行喝奶補充營養，一不小心還會因為外界的壓力導致失血性休克。就在醫護團隊悉心照料下，小喜悅成功的上演著生命的力量，經過100天，成長為一名2730克的女寶寶。

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