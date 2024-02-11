包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

▲原PO包12800紅包給爸媽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

過年包紅包給家人是個心意，沒想到為了數字卻撕破臉。一名女網友透露，去年各包6600給爸媽，今年紅包數字跳到1萬2800，原以為可以讓家人開心，沒想到媽媽打開一數直接變臉，大罵「為什麼只有這樣？」接著還賞了2巴掌，事後她臉上還留下媽媽的指印，讓她相當傻眼，怒吼「明年不回來了！」

原PO在Dcard發文表示，他們家從小領到紅包就要全部拿給媽媽，還會被逼著和指定的長輩要紅包，如果沒要到或太少都會被罵，長大後紅包金額更決定當年的過年氛圍，有一年因為比較窮，她包了2600就隨即被甩巴掌和大罵，自此之後每次回家都是恐懼和煎熬。

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原PO透露，今年特別準備給父母各一包1萬2800元紅包，原以為不會出事，沒想到媽媽數一數竟破口大罵「為什麼只有這樣！包得比去年少！」她傻眼回應，去年是包6600，今年也已經盡力了，孰料對方怒回，「你說去年包6600，你有證據嗎？」接著隨即甩她2巴掌，雙方邊吵邊摔東西，嚇得鄰居急忙報警。

▲原PO給紅包卻被賞巴掌。（示意圖／記者周亭瑋攝）



經過這次衝突，原PO心寒表示「我他X的趕回來過年，還要花錢被甩巴掌，臉上都還有指印！當我是什麼！」且當時明明爸爸和弟弟都在場，卻沒有人攔住媽媽，只會要求她少說兩句，「真好這就是我的家人，明年我不回來了，紅包你們也別想了」。

網友紛紛表示，「這家庭不值得留」、「當下一定搶回紅包加報警」、「突然很慶幸我家人都很正常，我媽收到我的紅包也是很開心」、「就該把紅包搶回來的」、「你明年不要回去，然後寄一包冥紙過去，寄厚一點，保證夠」、「有去驗傷嗎？把紅包加倍要回來」、「是我就不會再回去，直接斷捨離了」。