狼父硬要舌吻8歲女兒遭拒　甩巴掌又踹肚法院判4年定讞

▲女童拒絕爸爸舌吻，卻被痛打一頓。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子阿偉（化名）今年初，在自家對8歲女兒強吻，還刻意伸舌頭。女兒不願，以手推拒，過程中牙齒刮到阿偉舌頭，阿偉大怒，甩女兒巴掌，又踹女兒肚子多下，並推打女兒。阿偉施暴完後，還打電話給自己母親告狀，說自己女兒咬傷自己。最高法院審理後，將阿偉判刑4年定讞。

判決指出，本案發生於今年農曆年前，阿偉離婚後經常飲酒，女兒不願與他多親近。案發當天女兒表演陶笛後，下午由祖母接回家。當時阿偉因為飲酒，女兒小心翼翼，但一坐到客廳，父親就過來，強吻女兒，還將舌頭伸入。女兒以手推拒，但無法推開，最後因口中蛀牙刮傷阿偉舌頭。

阿偉大怒，以為女兒竟要咬他舌頭，立刻一巴掌甩出，接著又以腳踹女兒肚子多下，而後又抓起拖鞋打女兒背部，並推女兒撞到椅子。阿偉施暴完後，拿起電話打給自己母親，向母親告狀自已的女兒咬傷自己，一副媽寶行徑。祖母電話中聽到孫女的哭聲，趕緊回到家中，安撫孫女。事發一個月後，女兒結束寒假返校上課，私下向班導師反映此事，校方緊急通報，阿偉才遭逮捕，並被提起公訴。

法院審理時阿偉否認犯罪，辯稱當時只是跟小孩玩，有抱抱、親親，女兒當時是咬破他的嘴唇，並非舌頭；還說當時客廳門是打開的，不可能在這種情況下打小孩。但法院根據女兒的供詞，以及其他客觀證據，認定阿偉有罪，一審將他重判有期徒刑5年6月。

案件上訴二審，高等法院還是認定阿偉有罪，考量一審判刑太重，因此改判有期徒刑4年。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，全案定讞。