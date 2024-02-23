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嘉義縣運動館開放民營　「合理租金+設備升級」吸引廠商投標

▲▼ 嘉義縣活化場館將開放委由民間經營 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

▲▼ 嘉義縣為求活化場館，人氣場館未來將開放委由民間經營，注入更新的思維及經營模式 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府於113年2月23日召開「嘉義縣立體育館暨網球場ROT案」招商說明會，招商範圍含人氣指數相當高的縣立體育館內綜合球場、舞蹈教室、多功能休息空間及網球場等空間，到場廠商相當踴躍。

▲▼ 嘉義縣活化場館將開放委由民間經營 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

教育處表示，嘉義縣立體育館自民國86年興建啟用至今已逾26年，一直提供在地民眾完善的運動場域，近年縣府為活化場館營運，已藉由111年全民運動會經費，陸續整建體育館相關設施設備，賽後至今不僅提供更美觀、舒適及安全的場地給民眾及各大社團租借使用，熱門時段幾乎滿租且長年租用，可以說是相當具人氣的運動空間。

也由於，接下來115年全國中等學校運動會將由嘉義縣主辦，相信藉由再一次經費的挹注將持續提升嘉義縣運動場館機能，因此，縣府朝ROT方向進行招商說明會，希望透過合理化的租金加上營運條件在公聽會及招商說明會後，可以成功吸引嘉義地區及外地廠商踴躍投標，讓嘉義縣地區未來運動風氣更加活絡。

▲▼ 嘉義縣活化場館將開放委由民間經營 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）


教育處運動發展科科長黃媛楟表示，「嘉義縣立體育館暨網球場ROT案」及「嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池OT案」兩項招商案，已於今（113）年2月5日開始公告招商，分別於今（113）年3月1日及3月8日各自截止公告，詳情請參閱：嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池OT案（https://reurl.cc/WRVork）及嘉義縣立體育館暨網球場ROT案（https://reurl.cc/G4lY4W），歡迎有意願廠商踴躍參加；期待成功委外營運以更加活絡在地運動風氣，並帶入多元的運動設備及項目；希望藉此使在地民眾都能更加熱愛及享受運動，達到「民間參與共創產官民間三贏」的目標。

如有對本案有相關疑問或欲瞭解內容，歡迎洽詢運動發展科陳先生（05）3622730分機2001。

▲▼ 嘉義縣活化場館將開放委由民間經營 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

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