北車路標翻譯「Republic of Taiwan」　國民黨立委批：只會搞台獨小動作

▲台鐵北車標示被發現誤植為「Republic of Taiwan」。（圖／國民黨團提供）



政治中心／綜合報導

國民黨立法院黨團6日上午召開記者會，批評台北火車站周邊12面導覽圖中，竟然出現外交部領事事務局的翻譯把國籍寫成「Repblic of Taiwan」，抨擊蔡政府只會搞台獨小動作，並要求台鐵局立即下架改正，並追究相關失職、過失人員責任。目前台鐵已用貼紙將誤植標示修正。

國民黨立委吳志揚表示，在中華民國首都交通要道的地圖導覽圖上，出現「Republic of Taiwan」而不是「Republic of China」，中華民國甚麼時候變成了「台灣共和國」？這種錯誤在國家大門居然標示了12面長達2年，外交部在第一時間否認由他們所提供，那麼交通部、鐵路局到底是誰默許？吳志揚要求交通部說清楚講明白，不要將責任推給委外廠商，按一般經驗法則，委外廠商製作的文案，都來自承辦單位，根本不會為了幾個小錢而搞小動作。

▲台鐵台北車站標示誤植，國民黨團批評蔡政府搞台獨。（圖／國民黨團提供）



吳志揚特別指出，在導覽圖中，唯有外交部領事事務局的標示國號錯誤，而其他政府機關卻完全沒標示國號，對於這樣搞小動作的行徑，國民黨團感到不恥並給予嚴厲譴責，要求交通部、鐵路局立即下架、修正，同時追究是哪個單位、個人，查明是故意或過失，必要時將請監察院調查瀆職責任。

副書記長童惠珍表示，我國在國外使館、代表處或是僑界，對外標示中華民國都會使用「Republic of China」（縮寫ROC）最多括弧加註「Taiwan」，絕不會是「台灣共和國」，顯然是有心人士刻意所為，對我國在爭取國際能見度，一點幫助都沒有。

有關台北車站標示「Republic of Taiwan」事件，台鐵局回應，因設計廠商作業疏失，將外交部領事事務局機關英文全銜誤植為「Bureau of Consular Affairs,Ministry of Foreign Affairs,REPUBLIC OF TAIWAN」，台鐵局已於3月5日下午5時前全數，先用貼紙修正為「Bureau of Consular Affairs,Ministry of Foreign Affairs,REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」，後續將全面檢討疏失，並加強相關指標校對作業，以免造成外界誤解。

▲台鐵台北車站標示誤植，國民黨團批評蔡政府搞台獨。（圖／國民黨團提供）