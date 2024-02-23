台中驗出瘦肉精疑為「實驗誤差」　陳建仁：將重訂食安檢驗通報標準

▲行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院23日邀請行政院長陳建仁，針對「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」提出專案報告。國民黨立委洪孟楷關切此次台中的瘦肉精豬肉事件，認為中央應該開全國食安會議，訂出一個標準，多少範圍內要重新檢驗？行政院長陳建仁說，食安檢驗不合格的通報標準會在2個月內重訂。

陳建仁說，現在的情形，如果檢驗出來有低劑量的情況下，地方政府當然就需要來通報。但他剛才強調，當劑量很低的時候，很可能是檢驗的誤差，現在的標準只有「檢出」、「未檢出」，但實驗室有一個檢出標準，是0.001ppm，是很低的情況下檢出，就要很謹慎會有實驗的誤差。

陳建仁說明，現在的通報機制是不能檢出，但是因為實驗是有最低檢出量，因此即使有低於0.001ppm，實驗室也檢測不出來，是技術的下限。

洪孟楷還問到，這次台中市政府是否都依照食品相關安全衛生管理來做通報？陳建仁說，實際上檢驗出來後，要跟業者講，業者應該要有15天的申訴期，但台中市政府在檢驗出來後，15天的時間還沒到就公布了。

洪孟楷接著問，中央應該開全國的食安會議，告訴地方政府後續應該怎麼做？訂出一個標準，低是多低、多少範圍內要重新檢驗？

陳建仁說，所有實驗室要怎麼加強檢驗水準，食安五環裡面花了20多億，就是要讓地方政府的檢驗能力增加，SOP也要來做，「這個SOP我們會請專家學者來討論，盡快在1、2月時間內訂出標準」，透過專家會議就可以針對不同的成分、不同化學品重訂標準。