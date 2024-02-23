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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖偉翔質詢逼問瘦肉精　陳建仁怒嗆：我講的是科學、你講的是政治

▲▼行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告 廖偉翔質詢 陳建仁怒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告，面對廖偉翔質詢，陳建仁動怒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁今（23）日到立法院就食安問題進行專案報告。國民黨立委廖偉翔質詢表示，中央把驗出台糖豬肉西布特羅的問題，都推給市政府，現在可能是實驗室汙染，但後續複檢也都有驗出，難道其他實驗室也都被汙染？廖偉翔隨後也質疑行政院的做法，讓陳建仁最後忍不住不滿表示，「我講的是科學，你講的是政治」。

廖偉翔詢問，台中市驗出西布特羅，原本食藥署長說排除實驗室問題，為何又帶風向說要查實驗室？陳建仁說，現在就是只有那塊豬肉驗出瘦肉精，但原因還找不到，不過台中市政府在過程中，沒有讓台糖有機會說明，也沒有請求中央幫忙，「不然為什麼會只有那塊豬肉驗出西布特羅？」

此話讓廖偉翔回，「你不要反質詢我。」廖也說，食藥署跟中央可以跨部會整合。陳指出，驗了沒有驗出來，且台中市政府沒有請求中央，就公布了，這樣合理嗎？要講道理啊。

廖偉翔接著說，溯源編碼確認，同批豬肉售出372公斤，庫存剩11.7公斤，換算下來只有3%，但中央查了9包，裡面有1包驗出。陳建仁回應，「委員如果你要問，一群豬吃了瘦肉精，瘦肉精只會跑到一隻豬一塊豬肉才奇怪，這是不合理推論。我講的食安是科學，這就是科學，你講的是政治」。廖偉翔即回，「我講得不是政治」；陳回應，「你不講科學」。雙方唇槍舌戰，陳甚至數度拉高語調、皺眉頭，似乎對廖的質詢相當有意見。

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