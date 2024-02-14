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社會 社會焦點 保障人權

護專妹輟學當詐團車手　工作證編號「0987」落網判刑6個月

記者黃宥寧／台北報導

台南1名18歲護專肄業黃姓少女，加入詐騙集團擔任車手，搭車北上台北士林區向李姓被害女醫師收款120萬元，而李女早已與警方合作，並攜手演齣戲，當場人贓俱獲，扣得編號「0987」的造假工作證等施詐工具。士林地院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月。

判決指出，被害人李姓醫師從2023年8月間誤信詐團投資，下載「華晨」程式，並依指示操作，陸續面交70多萬餘元，該詐團食髓知味，決定繼續騙，此時的李醫已發覺有異報警處理，並與警方配合將再與詐團成員約定8月15日下午於士林區某超商面交120萬元。

而輟學的黃女加入詐團後第8天，聽從「方丈」等人指示，先到新營區家樂福賣場拿取工作手機、工作證（假名：「李淑芬」)、印章、華晨投資公司收據等物，然後搭車到北市士林區準備與李醫面交。

▲▼ 黃姓女車手 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃姓女車手不知道李醫早已與警方合作，當場遭逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃女以為只要配戴署名「華晨投資股份有限公司」外派經理「李淑芬」工作證，就能在約好的便利商店，向李姓女醫師拿到錢，但警方早已在旁埋伏，等黃女要將蓋有其假名印章收據交給李醫時，伺機上前表明身份後，當場將她逮捕。

檢方據相關證據，依行使偽造私文書、3人以上共犯詐欺取財未遂及洗錢防制、洗錢未遂等罪嫌，將她提起公訴。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲18歲黃姓女車手假工作證上顯示員工編號「0987」，諧音台語「你很白癡」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院審理時，黃女委任律師替其辯護，她也全坦承犯行，法官認她已著手本件詐欺、洗錢犯行，而未得手財物，為未遂犯，審酌該案情節，按既遂犯之刑減輕。

法院認黃女不思以正當方法賺取財物，而加入詐欺集團擔任面交車手，以行使偽造文書方式取信被害人，想向被害人收取金錢，所為應值非難，無前科，素行良好，兼衡其犯後坦承犯行，自述五專肄業，未婚，從事飯店服務業、月收2萬5千元，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月。

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