台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗不是毒　大酸警：你被打臉了

記者許權毅／台中報導

台中一名有毒品前科的29歲彭男昨日闖紅燈被攔，不料警方在他菸盒內發現一小包白色結晶粉末，懷疑有可能是毒品，彭男馬上大聲回應「是糖！」警方依規定檢驗，過程中彭男不斷開酸，稱「醫院叫我買夾鏈袋裝的，你要被打臉了！請問是不是安非他命、K他命？」最終警方現場確實沒驗出毒品反應，讓彭男離開。

▲台中一名彭男闖紅燈被攔，警方發現他菸盒內有白色不明粉末，當場檢驗卻發現並非毒品，彭男不斷開酸警方。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局民權所昨（22）日7時許巡經台灣大道與市府路口，發現一名男子騎車闖紅燈，經查是有詐欺、毒品前科的29歲彭男。警方發現彭男菸盒內有放一小包白色結晶物，並且是使用夾鏈袋包裝，立刻警鈴大響，懷疑是毒品。

▲▼彭男見警方質疑，馬上大聲說是糖，是醫院要他準備給媽媽使用。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，現場對彭男所持白色粉末進行檢驗，經查確實非一二三級毒品，均呈現陰性反應。

過程中，彭男不滿遭拖延時間，手持手機錄下現場畫面，情緒激動並大聲囔囔，同時要求現場員警開立異議記錄表，並表示將今日過程曝光到網路。

警方密錄器跟彭男所拍攝畫面顯示，警方正在檢驗時，彭男就在一旁開嗆：「倒（意旨粉末）多一點沒關係！你支援叫100個也沒用！你驗完之後還有東西沒帶到嗎？」員警則回：「驗出來沒有，闖紅燈單子開出來就給你走了。」

見試劑結果疑似出爐，並未發現毒品反應。彭男開始大酸，「打臉啦！就不是，這是醫院叫我買夾鏈袋裝的，浪費我30幾分鐘！請問是不是安非他命，是不是K他命？」員警則表示已經向彭男說對不起。

之後彭男表示不願簽收闖紅燈罰單，警方不斷詢問是否需要開立異議紀錄表，彭男也只說趕時間不需要，稱要把畫面發上網路。

據了解，該試劑準確度相當高，照現場員警所測得，該粉末確實就非毒品。但彭男所擺放的位置、數量，確實與一般常見毒品人口行為相符，才讓警方警鈴大響。

警方強調，針對彭男闖紅燈之違規行為現場依規定開罰，惟彭男稱趕時間表示不願簽收，查處員警立即告知彭男不願收下紅單之相關注意事項及應到案時間、處所；彭男事後亦表示趕時間不需員警開立異議紀錄表。