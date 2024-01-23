　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗不是毒　大酸警：你被打臉了

記者許權毅／台中報導

台中一名有毒品前科的29歲彭男昨日闖紅燈被攔，不料警方在他菸盒內發現一小包白色結晶粉末，懷疑有可能是毒品，彭男馬上大聲回應「是糖！」警方依規定檢驗，過程中彭男不斷開酸，稱「醫院叫我買夾鏈袋裝的，你要被打臉了！請問是不是安非他命、K他命？」最終警方現場確實沒驗出毒品反應，讓彭男離開。

▲▼台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗真的不是毒　大酸警：你被打臉了！。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名彭男闖紅燈被攔，警方發現他菸盒內有白色不明粉末，當場檢驗卻發現並非毒品，彭男不斷開酸警方。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局民權所昨（22）日7時許巡經台灣大道與市府路口，發現一名男子騎車闖紅燈，經查是有詐欺、毒品前科的29歲彭男。警方發現彭男菸盒內有放一小包白色結晶物，並且是使用夾鏈袋包裝，立刻警鈴大響，懷疑是毒品。

▲▼台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗真的不是毒　大酸警：你被打臉了！。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼彭男見警方質疑，馬上大聲說是糖，是醫院要他準備給媽媽使用。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗真的不是毒　大酸警：你被打臉了！。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，現場對彭男所持白色粉末進行檢驗，經查確實非一二三級毒品，均呈現陰性反應。

過程中，彭男不滿遭拖延時間，手持手機錄下現場畫面，情緒激動並大聲囔囔，同時要求現場員警開立異議記錄表，並表示將今日過程曝光到網路。

▲▼台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗真的不是毒　大酸警：你被打臉了！。（圖／記者許權毅翻攝）

警方密錄器跟彭男所拍攝畫面顯示，警方正在檢驗時，彭男就在一旁開嗆：「倒（意旨粉末）多一點沒關係！你支援叫100個也沒用！你驗完之後還有東西沒帶到嗎？」員警則回：「驗出來沒有，闖紅燈單子開出來就給你走了。」

見試劑結果疑似出爐，並未發現毒品反應。彭男開始大酸，「打臉啦！就不是，這是醫院叫我買夾鏈袋裝的，浪費我30幾分鐘！請問是不是安非他命，是不是K他命？」員警則表示已經向彭男說對不起。

▲▼台中男「白色粉末放菸盒」當場開驗真的不是毒　大酸警：你被打臉了！。（圖／記者許權毅翻攝）

之後彭男表示不願簽收闖紅燈罰單，警方不斷詢問是否需要開立異議紀錄表，彭男也只說趕時間不需要，稱要把畫面發上網路。

據了解，該試劑準確度相當高，照現場員警所測得，該粉末確實就非毒品。但彭男所擺放的位置、數量，確實與一般常見毒品人口行為相符，才讓警方警鈴大響。

警方強調，針對彭男闖紅燈之違規行為現場依規定開罰，惟彭男稱趕時間表示不願簽收，查處員警立即告知彭男不願收下紅單之相關注意事項及應到案時間、處所；彭男事後亦表示趕時間不需員警開立異議紀錄表。

ET快訊
快訊／陶晶瑩開戰！　強硬4聲明
特斯拉上山追雪差點「刁車」！低溫狂耗電要注意
快訊／中和公寓火警！竄大量濃煙　1男燒成焦屍
台灣寒流「比日韓還冷？」　一票狂點頭！內行揭關鍵
館長重看影片3次「那不是橡皮筋」！　助理1句破盲點
快訊／台中11人一夜無呼吸心跳　最年輕才30歲
快訊／狂轟70分創紀錄！　詹皇秒致敬：太瘋狂
身分證拿出來！　「中4碼」吃火鍋免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

寒流夜台東男保育區「狂捕龍蝦、螃蟹」　海巡深夜埋伏6小時逮人

快訊／新北中和公寓火警！3樓竄大量濃煙　1男燒成焦屍亡

寒流襲台！南投3人命危送醫　衛生局提醒：低溫易中風、心肌梗塞

北市環快轎車撞橋墩！後座男一度命危　駕駛：天黑下雨視線差

侵占「血觀音」電影公司上億元　神鬼女會計遭判刑8年2月定讞

快訊／國3和美段「2車追撞」　1車翻覆占內線道回堵1km

論文門案彭文正輸了還告法官求償200萬　敗訴確定

潛入台北地檢署頂樓掛民進黨旗　田山盛國今繳罰金結案

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

寒流夜台東男保育區「狂捕龍蝦、螃蟹」　海巡深夜埋伏6小時逮人

快訊／新北中和公寓火警！3樓竄大量濃煙　1男燒成焦屍亡

寒流襲台！南投3人命危送醫　衛生局提醒：低溫易中風、心肌梗塞

北市環快轎車撞橋墩！後座男一度命危　駕駛：天黑下雨視線差

侵占「血觀音」電影公司上億元　神鬼女會計遭判刑8年2月定讞

快訊／國3和美段「2車追撞」　1車翻覆占內線道回堵1km

論文門案彭文正輸了還告法官求償200萬　敗訴確定

潛入台北地檢署頂樓掛民進黨旗　田山盛國今繳罰金結案

霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

陶晶瑩「強硬4聲明」開戰辣杯杯合夥人！　控：刻意墊高採購成本

山川穗高「FA球員補償」惹議　日職球員工會討論廢除

小紅書博主分享「穿越軍事禁區」攻略　被解放軍批漠視國安

記憶體合約價漲勢有望至Q4　前提「供應商謹慎控產」

恆生指數創15個月新低　香港特首：市場運作正常

國民黨也拋4項國會改革、主張記名投票　民眾黨回應了

台東縣衛生局輔導8診所　通過112年診所高齡友善服務自我評核

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

水豚池中「兩腳站立」　伸直手緩往前移動超萌

社會熱門新聞

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

即／寒流來襲！基隆5人「心跳驟停」不治

快訊／陽明山追雪悲劇！1車墜邊坡3受困

即／台中1夜11人「無呼吸心跳」送醫

詭異巧合！一家5口赴死前自撞火燒車

即／士林行人遭機車撞飛　命危急救中

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

鬼切撞台積電工程師害他被輾斃！騎士下場曝

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

更多熱門

相關新聞

南門圓環站車道拍照　警：最高罰500元

南門圓環站車道拍照　警：最高罰500元

有男子在屏東縣恆春鎮南門圓環車道上拍照，由於影響交通安全，被路過民眾駕駛人按鳴啦叭，雙方發生口角，被目擊民眾po網，恆春警分局23日表示，南門圓環往來車輛頻仍，這種行為，影響交通，最高可處500元罰鍰。

寒流來襲！台中男失溫躺公廁被送醫

寒流來襲！台中男失溫躺公廁被送醫

快訊／台中和平區放低溫假！明全區停課1天

快訊／台中和平區放低溫假！明全區停課1天

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

國雄2024全台推案量衝300億　員林、沙鹿最大案同步進場

國雄2024全台推案量衝300億　員林、沙鹿最大案同步進場

關鍵字：

台中警察毒品粉末菸盒打臉檢驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面