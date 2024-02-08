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社會 社會焦點 保障人權

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

▲▼鄭麗文揭陳識中（紅框處）曾被依《貪污治罪條例》購辦公用器材收取回扣罪重判12年。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

▲心臟科名醫陳世瑀（紅框處，原名陳識中）曾在防疫期間，陪時任衛生福利部長陳時中（中）聚餐喝酒，振臂高喊「部長好酒量」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

記者黃哲民／台北報導

心臟科名醫陳世瑀2021年被爆料防疫期間，與時任衛生福利部長陳時中喝酒唱歌，席間大讚「部長好酒量」，影片流出後引發譁然，但陳世瑀當時貪污醜聞纏身，隔年因其中1罪判刑2年定讞去坐牢，去年（2023年）底剛假釋出獄，隨即又有4罪各被判刑10月到2年4月定讞，而他受審期間自行開業，再被查出涉詐領健保費2萬多元，台北地院依4個詐欺取財罪合併判他4月徒刑，可上訴。

陳世瑀本案被控2017年因先前所犯採購醫材貪污案尚在審理期間，在北市文山區自行開業經營全心醫學陳醫師診所，涉將自費做健檢的患者謊報成因病就醫，向衛福部中央健康保險署不實申報健保點數，藉此以13位患者名義詐領共2.3萬餘元健保給付，2019年被健保署揭發送辦，還害2位受僱醫師同被起訴。

陳男到案認罪並繳還詐領款項，辯稱犯案動機是基於便民、即時照顧病患等目的。法官認為陳男犯行危害健保制度完整性與正確性，所為可議，考量他有悔意，依4個詐欺取財罪合併輕判4月徒刑、得易科罰金12萬元，2位受僱醫師依自身專業實際行醫，沒參與申報健保點數作業，獲判無罪，可上訴。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

現年53歲的陳世瑀原名陳識中，2021年11月間，時任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，被民代揭發前1年（2020年）6月全民戴口罩防疫期間，跟許多商界大老聚餐喝紅酒，現場還有多位美麗女子，陳時中邊唱歌邊敬酒，全場氣氛熱烈、無人戴口罩，也沒人保持社交距離。

這場餐會1段46秒的熱鬧影片外流，引發譁然，當時陳世瑀端著酒杯緊陪陳時中身旁，振臂高呼「部長好酒量」，令人印象深刻，更被認出陳世瑀當時正因貪污案纏身。

陳世瑀具有博士學歷，2008年從台北市立萬芳醫院心臟科醫師一職，被借調到當時的台北縣立醫院（今新北市立聯合醫院），2009年3月起跳槽台北縣立醫院擔任心臟內科主任醫師，負責籌設心導管中心相關業務。

但陳男從2009年9月起，利用採購「全頁式解析心電圖機」、「手提式心臟血管彩色超音波機組」等醫材機會，利用本身職權向廠商索討至少10%回扣，1年多的時間共收賄1000多萬元，用於購買奢侈品和房子，還以當時還是女友的妻子帳戶藏放200萬元規避查緝。

該案於2012年間，因醫材商行賄其他公立醫院名醫而爆發，檢方起訴陳男涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪嫌，一審2016年12月改依收取回扣罪與洗錢罪，合併重判陳男12年徒刑、褫奪公權5年，上訴後，其中1罪被依職務收賄罪判刑2年、褫奪公權2年定讞。

陳男為此於2022年10月底入監服刑，去年12月假釋出獄，經高院裁定假釋中付保護管束，但他獲准假釋前1個月，同案其餘各罪被最高法院駁回上訴，依職務收賄、洗錢等罪各判刑10月到2年4月定讞，須全額沒收犯罪所得，將由檢方聲請法院重定應執行刑。

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