美議員「思考在台製造武器」　陳建仁：樂觀看待合作

▲行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），率跨黨派議員抵台訪問，有團員建議，美方應思考有哪些項目可在台灣共同生產，改善美國軍事生產進度落後、軍售延遲交貨的情況。對此，行政院長陳建仁23日受訪說，「樂觀看待跟美國所有的武器採購跟武器的自製方面的合作」。

此次蓋拉格率重量級訪團來台，其中，團員之一的民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）建議，美國軍事防衛產業正面臨非常大的壓力，建議有些武器也可由台灣協助製造，例如155公釐榴彈砲等無須轉移過多智慧技術的武器，降低世界武器供應鏈的壓力。

對此，行政院長陳建仁說，這次蓋拉格主席率領重量級國會議員到台灣，重申美國國會兩黨對於台灣的高度支持，「我們樂意看到這樣的情況」。

陳建仁提到，最近也看到美國通過拜登政府對台灣的第13次軍售案，所以各國對於台海的和平穩定都相當重視，因為關係到全球的繁榮跟和平。

「我們也會透過美國的軍售，以及國內的武器國艦國造、國機國造，使得所有的自主防衛能力能加強。」陳建仁表示，樂於看到跟友好國家一起強化自主能力，讓台海能更加穩定，讓世界更加和平繁榮，「所以我們樂觀看待跟美國所有的武器採購跟武器的自製方面的合作」。