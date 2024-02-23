台中市食安處不接受實驗室汙染指控　陳建仁：相信專家調查

▲行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

食藥署日前進行瘦肉精一案的專家會議，傳出台中市食安處人員淚灑現場，無法接受實驗室汙染的指控。對此，行政院長陳建仁說，目前將近900件檢體的檢查，都是沒有發現含有西布特羅在內的瘦肉精，台中市政府跟中央政府的看法也一樣，這是單一樣品檢查事項，「只有在台中市政府的檢查發現有西布特羅」，調查結果相當公正，應該尊重專家委員會調查的結果。

陳建仁23日上午出席立法院食安專案報告前受訪表示，對於西布特羅事件，在第一時間台中市政府發布訊息後，就開始展開從飼養場所、屠宰場所到分割場所甚至是賣場、實驗室相關調查，「目前將近900件檢體的檢查，都是沒有發現含有西布特羅在內的瘦肉精」。

陳建仁說，且台中市政府跟中央政府的看法也一樣，就是說這是單一樣品檢查事項，「只有在台中市政府的檢查發現有西布特羅，所以我們也特別請衛福部的專家學者委員會來作進一步調查」，調查結果相當公正，應該尊重專家委員會調查的結果。

陳建仁強調，政府一向對於食品安全相當重視，對於單一事件的檢查，還是相信學者專家委員會所做的結論。

至於食安專報在野黨磨刀霍霍，陳建仁說，這次立法院要求行政院針對這8年來的食安做為做報告，「我們已經準備好了，相關書面資料昨天已經送到立法院」。

陳建仁表示，最主要是要向立法院還有全體國民報告，2016年以前國內發生很多系統性食品安全問題，2016年蔡政府執政後推動食安五環政策，使得很多系統性的案件都變成個案型的問題，「8年來在食安上有很大的進步，國人可以放心」

陳建仁強調，政府也會繼續努力、繼續精進，讓食安問題可以更加完美，讓國人都可以安心的使用台灣美好的食物。