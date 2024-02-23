「姊姊回訊息是喜歡我」　20歲男罹患鍾情妄想症

▲大陸一名男子認為姐姐喜歡自己，導致家庭失和，原來精神出問題。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名20歲男子星宇（化名），一直認為繼母的女兒喜歡自己，無法自拔，甚至影響家庭和睦。最後經過成都市第四人民醫院診斷，男子患有「鐘情妄想」 (delusion of being loved)精神分裂症。綜合陸媒報導指出，專家提醒，春季是各類精神疾病的高發期，要特別警惕。

根據陸媒報導，今年春節，20歲的男子星宇（化名）與姐姐語芬（化名）一同回到成都的家中團聚，因是重組家庭，2人無血緣關係，但家停氣氛和睦。

報導稱，星宇近年陷入了一種自我構建的幻想，認為家人和朋友的言行對他有「喜歡的暗示」，他甚至堅信姐姐語芬對他有特殊的情感。

舉例，春節期間，父親一句「語芬回來了」，星宇認為以往都是稱呼「姊姊回來了」，如今使用不同稱呼，讓他誤以為姐姐對他有意。

▲鍾情妄想 (delusion of being loved)，患者堅信某異性對自己產生愛情，須及時就醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨著自我誤解的「暗示」增多，星宇精神狀態逐漸惡化，甚至姐姐社交朋友圈的普通回覆，也會被解讀為是特別關注。後來，姐姐多次澄清絕無此事，試圖幫助星宇清醒，他仍堅信自己的想象，甚至覺得父母對他說的話也充滿了暗示。

最終，家人帶星宇去看醫生，被診斷罹患鍾情妄想 (delusion of being loved)，患者堅信某異性對自己產生了愛情，即使遭到對方嚴詞拒絕，反而認為對方是在考驗自己對愛情的忠誠，多見於精神分裂症，無法通過簡單的解釋或勸告來改變。

專家提醒，春季是各類精神疾病的高發期，尤其是情緒憂鬱、精神分裂症、焦慮和睡眠障礙等。當發現親朋好友出現精神異常時，應及時尋求專業醫生的幫助，千萬不要拖延，避免病情惡化。

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