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驚悚！他雙手拿利鋸當街追殺路人　警防彈盾牌夾擊壓制救命

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記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化市大埔路1名中年男子，於6月30日晚間10時許，兩手各拿1把鋸子，在馬路上狂追另一名男子，路過的民眾，紛紛大喊「他有拿刀」，深怕被他砍到嚇到閃到一旁，趕緊報警，員警手拿盾牌警戒，也不斷的跟拿刀男子溝通安撫情緒，但男子依舊不肯放下利鋸，最後警方才強制用盾牌將他壓制在地並逮捕他。

▲彰化1名男子手持利鋸與警方對峙。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲彰化1名男子手持利鋸與警方對峙。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，以下同）

▲彰化1名男子手持利鋸與警方對峙。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲男子手持利鋸放在背後。

彰化分局副分局長蕭啟東表示，該名男子患有疾病，以為路人是要追殺他，所以他就手拿鋸子，要尋找追殺他的仇家，目前已依妨害自由和恐嚇等罪移送彰化地檢，法官已裁定限制住居，後來警方也會同衛生局、消防局將他強制送醫治療。

▲彰化1名男子手持利鋸與警方對峙。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲男子手持利鋸朝著天空不斷的比劃著。

警方獲報趕到現場，發現這名男子口中還朝著員警不斷的大聲叨叨唸唸，拿著鋸子還朝著空中不斷的比畫著，情緒非常不穩定，員警不斷的安撫他的情緒，要他冷靜，但都不見男子有所改善，於是一邊拿著防彈盾牌警戒，一邊尋求加派警力支援。

▲彰化1名男子手持利鋸與警方對峙。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲警方手持盾牌將男子壓制在地。

整起事件，被網友po網臉書《彰化人大小事》，長達6分鐘的影片可以看到該名男子手拿利鋸的舉動，真的嚇壞了不少路人，所幸員警的機智，才讓整起事件平和落幕。

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關鍵字：利鋸,盾牌,大埔路,妄想症

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