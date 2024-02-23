離家只有500m！彰化3姊弟「斑馬線上被撞飛」　姊妹重傷搶救中

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣伸港鄉昨(22日)晚間6時22分許傳出嚴重車禍，一對陳姓三姊弟(10歲、9歲、8歲)放學後步行返家，未料竟在離家僅有500公尺處的路口遭休旅車撞飛，造成姊姊、妹妹當場失去生命徵象，經送醫搶救後雖恢復心跳，但2人傷勢嚴重，情況仍不太樂觀。

據了解，三姊弟家境並不優渥，彰化縣府列為中低收入戶，每月領有兒少生活補助及家扶認養金，且因父母離異，三姊弟平時由阿公、阿嬤、叔叔、伯父等親屬代為扶養，住在附近的姑婆也會幫忙照料。

▲三姊弟父母離異，平時由阿公、阿嬤、叔叔、伯父等親屬代為扶養。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

由於家庭狀況不佳，姊弟三人從小就很懂事，還會自己洗衣服，不讓長輩太過操心。昨晚間放學原本是由伯父接送，但因臨時有事未能前往學校接孩子，因此三姊弟傍晚5時許上完課後班後，由年紀較長的姊姊帶著妹妹、弟弟走路回家。

三姊弟就讀的學校距離住家約1.5公里，步行時間僅約20分鐘，當時姊弟三人離開學校後已經走了約1.4公里，只差短短500公尺就能到家，怎料在經過建國路和美港公路三段路口、走斑馬線穿越馬路時，竟遭74歲的蕭男駕駛休旅車撞飛，其中姊妹倆人傷勢嚴重，當場就失去呼吸心跳，雖然經緊急送醫搶救恢復心跳，但姊姊腦部重傷，昏迷指數3；妹妹則是血壓偏低，目前仍在兒童加護病房插管治療；而年紀最小的弟弟則是左腳扭傷，經治療後已經出院返家，沒有生命危險。警方初步調查，肇事駕駛蕭男酒測值為0，詳細事故原因尚待進一步釐清。