快訊／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣伸港鄉22日晚間一名74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，撞飛通過斑馬線的國小3姊弟，其中10歲、9歲陳姓姊妹倆當場失去呼吸心跳，搶救後雖恢復生命跡象，惟情況不樂觀，但3姊弟家境清寒，龐大的醫藥費恐讓家裡經濟雪上加霜，但彰基承諾「急診、加護病房等醫療費用全免」，會全力協助小妹妹好轉。

▲彰化伸港三姊弟過馬路遭撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化基督教醫院說明，9歲妹妹的腦傷較嚴重且腦壓偏高，現在狀況不宜開刀，目前在兒童加護病房積極控制腦壓，另電腦斷層檢查中發現，妹妹不止氣胸還有顱內出血，身體也有多處骨折，不過因為出血的狀況比較嚴重，目前以藥物控制腦壓，但昏迷指數只剩3分，整體的狀況還是相當不樂觀。

彰基也表示，透過縣府社會處了解後，妹妹的家庭經濟狀況較弱勢，因此急診及兒童加護病房產生的醫療費用全免，後續妹妹若是需要復健等等的醫療費用，彰基也會全力支持協助，盼外界一起為妹妹集氣加油。

本案發生在22日晚間6時22分，10歲陳姓姊姊帶著9歲妹妹、8歲弟弟走在斑馬線上，遭無照74歲蕭姓駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆當場失去生命跡象，送醫搶救後目前已恢復呼吸心跳，不過2人腦傷嚴重，昏迷指數僅剩3，狀況相當不樂觀，弟弟則是腳扭傷，詳細肇責仍在釐清中。