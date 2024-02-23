手牽手畫作真揪心！小姊妹遭撞命危　阿公盼監獄准假讓爸爸探視

▲遭撞姊姊手牽手畫作。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟昨天晚間放學返家，步行到建國路與美港公路三段路口，遭到74歲蕭男駕駛撞飛，姊妹插管命危，親生媽媽雖然與爸爸離異，但感情很好，過年期間還一起生活，昨晚她得知小孩發生車禍意外，立即趕到醫院，得知兩個情況都不樂觀、憂心忡忡，姊妹倆手牽手暖心畫作也曝光。

▲遭撞妹妹畫作。（圖／民眾提供）

姊妹倆感情相當好，分別就讀國小3,4年級，在校美術勞作都是與姊妹牽手畫，就連在家也會照顧弟弟，協助阿公跟阿伯做家務事、跟洗衣服，很乖巧又樂觀的小孩。

車禍意外發生在昨晚6點22分，當時3姊弟正行走在斑馬線，被休旅車從後方追撞，姊妹倆被撞飛10公尺遠，躺在大馬路中間，傷勢嚴重失去呼吸心跳，經院方搶救都恢復心跳，但昏迷指數3，仍在跟死神搏鬥。

▲學校寫祈福卡。（圖／民眾提供）

姊弟的媽媽說，平日一直都有跟孩子聯繫，今年除夕到初五姊妹倆去她那邊住，平常跟生父那邊生活讀書，昨晚接到電話後趕到醫院，原本跟小孩的叔叔一人顧一邊，後來住進去兒童加護病房，也要到看訪時間才能去，但兩個女兒情況都不樂觀，還要觀察兩三天，有可能宣布腦死。

媽媽說，她平常跟小孩的阿伯有聯繫，但阿伯因糖尿病需治療眼睛，昨天叔叔載阿伯去雷射眼睛，結果發生憾事，但另外有弟弟，比較沒有主動聯絡，但孩子還是會打給她，聊學校及生活狀況。阿公則表示，今天下午家人也在趕辦手續，希望獄政單位能讓小孩的爸爸到醫院探視，為2女兒加油打氣。

▲學生們一起為姊妹加油集氣。（圖／民眾提供）