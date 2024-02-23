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3姊弟出事路口是斜的！學者提解方：退縮行穿線、科技執法

▲▼彰化3姊弟遭撞路口行穿線為斜的。（圖／Cheap）

▲彰化3姊弟遭撞，網紅Cheap質疑路口行人穿越線為斜的。（圖／取自Cheap臉書）

記者李姿慧／台北報導

彰化伸港鄉年幼3姊弟昨(22日)在斑馬線，遭74歲男子無照駕駛休旅車撞飛，當時路口號誌為車輛直行綠燈，行人穿越線紅燈，公路局將邀專家學者會勘路口評估優化。由於該路口和行穿線為斜的，學者則提出解方，建議行穿線和路口退縮，若路口很長可設庇護島，另可評估設置科技執法取締路口未減速慢行車輛。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，通常斜高路口，行穿線也是斜的，行人穿越馬路時間就會拉長，也會有視線死角，導致車輛與行人有所衝突，行人穿越線最好能90度正視，才不會有死角。

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李克聰指出，行穿線退縮到多少距離，需要現場實際勘查量測，行人穿越線退縮，路口就會往道路裡面，唯一可能的影響就是行人過馬路不方便，行穿線離路口還有一段距離，但這樣過馬路才安全。

李克聰提醒，若路口比較長，且位處高齡者社區，因為高齡者走得比較慢，可能斑馬線走到一半就變紅燈，就可以評估設置庇護島，讓穿越馬路一半仍有安全空間，且行穿線和路口退縮後，設置庇護島也比較不怕轉彎車輛反應不及碰撞。

由於該起事故雖當時路口為車輛直行綠燈，但肇事駕駛無照行駛，行人穿越線雖是紅燈，但是否為行人走到一半才變紅燈或是闖行，都仍待進一步調查。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化伸港鄉3姊弟昨遭休旅車撞擊。（圖／民眾提供）

李克聰表示，他也要呼籲行人遵守交通規則，此外，不管是行人闖紅燈或是走到一半變紅燈，即便車輛路權為綠燈，還是要停讓行人。

李克聰說明，無論行人穿越線是不是紅燈，經過各式路口都要減速慢行，任何車輛在路段開得比較快，但速度管理上，只要進入路口即便是綠燈都要把油門鬆開、減速慢行，千萬不要加速，否則萬一碰到闖行人車，就很容易碰撞，經過路口減速慢行，才有判斷和停讓時間、空間，若完全沒減速又加速，看到突發狀況都已來不及反應，行經路口加速並不安全。

因此，李克聰也建議，首先政府應該要加強宣導車輛行經路口減速慢行外，也可研議加強執法，車輛經過路口沒有減速還反而加速，就可以開罰，甚至可以透過科技執法來加強速度管理。

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