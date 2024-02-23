無照撞飛彰化3姊弟！74歲翁「從未考駕照」　去年也肇事被開罰

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣伸港鄉一對陳姓三姊弟(10歲、9歲、8歲)昨(22日)傍晚放學走路返家，未料竟在斑馬線上遭74歲的蕭男駕駛休旅車撞飛，導致姊妹2人重傷命危，情況相當不樂觀。警方調查，肇事的蕭男當時號誌雖然是綠燈，但蕭卻沒有駕照，且是「從未考取駕照」，但仍多次偷開車上路，去(112)年也曾無照駕車肇事，但未有人受傷，當時警方已依法開出罰單，但蕭男仍學不乖，最終釀成嚴重事故。

▲蕭男無照駕車，撞飛三姊弟。（圖／民眾提供）

據了解，三姊弟家境清寒，縣府列為中低收入戶，每月領有兒少生活補助及家扶認養金，且因父母離異，三姊弟平時由阿公、阿嬤、叔叔、伯父等親屬代為扶養，住在附近的姑婆也會幫忙照料；而姊弟三人也非常懂事，大部分生活都能自理，不讓長輩擔心。原本每天放學都由伯父負責接送孩子回家，但伯父因眼睛開刀，所以三姊弟昨傍晚由小學四年級的大姊帶隊，手牽手一起走路回家，怎料竟在離家約500公尺處的路口遭休旅車高速撞飛。

姊妹2人遭撞擊後傷勢較為嚴重，經送醫搶救後雖然恢復心跳，但姊姊腦部嚴重出血，無法開刀，只能採取支持性療法，目前昏迷指數3，情況非常糟糕；而妹妹則是有兩側氣胸，目前仍在兒童加護病房插管治療；年紀最小的弟弟則是只有左腳受傷，昨夜包紮後已經出院返家。

警方調查，事發當下該路口紅綠燈號誌為綠燈，但蕭姓駕駛沒有駕照，且非遭到吊扣，而是「從來就沒考過汽車駕照」。警方進一步查閱紀錄，發現蕭男多是騎車未戴安全帽等輕微違規，但蕭沒有汽車駕照卻還是時常偷開車，去年還有一次肇事紀錄，是駕車與他人發生車禍，但當時沒有人受傷，警方也依法開立無照駕駛罰單，怎料蕭男仍學不會教訓，釀成此次嚴重事故。目前警方已先舉發蕭男無照駕駛，詳細肇事責任還有待進一步釐清。

▼10歲的姊姊與9歲的妹妹均一度沒有生命徵象，目前情況仍不樂觀。（圖／記者唐詠絮翻攝）