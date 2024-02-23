19歲網美自爆遭「男網紅」性侵　泳池強脫比基尼！7、8人圍觀猛拍

▲巴西19歲網美自爆在私人派對上遭其他網紅性侵，公開受傷流血照。（圖／翻攝自Instagram／giihpontess_041，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西19歲網美龐蒂斯（Geovana Pontes）在Instagram擁有超過24萬粉絲追蹤，她最近卻自爆在一場網紅派對中遭到下藥性侵，PO出嘴唇腫脹流血、衣物染血的照片。她宣稱，當晚有7、8個人拍攝她在泳池裡被脫比基尼的畫面，又被至少4名男子性侵。

根據紐約郵報、巴西環球報（O Globo）報導，來自巴拉那州（Paraná）的龐蒂斯22日受訪表示，她和朋友受邀至1月25日的一場網紅派對，卻被其他網紅性侵，後續還被參加派對者威脅不得將此事外傳，在她公布受傷流血的照片後受到恐嚇的程度更甚。

龐蒂斯表示，派對地點在聖保羅州伊加拉塔（Igaratá）一處偏僻農場的豪華出租房產，她和朋友從巴拉那州出發，旅費是由發出邀請的男人支付。她說，派對上總共有8名男子，其中包含未成年人，還有她與她的一名朋友。據她自述，朋友睡著後，她和其他網紅一起喝酒，雖然她平時也會喝酒，但這次感覺卻很奇怪。

龐蒂斯回憶，她酒後變得神智不清，「我開始處於一種不尋常的狀態。我無法控制自己的身體，無法做出反應。我沒有力氣。」她說，有7、8個人開始拍攝她在泳池裡被脫掉比基尼的畫面，「我被4個男人虐待，我認為他們在酒裡摻了一些東西」，因為所有人都有喝酒卻只有她是這種狀態。

龐蒂斯的律師向環球報表示，警方起初不想受理報案，「警察局不願意接收性質如此嚴重的犯罪，這太荒謬了。她在警局被問話6小時。」聖保羅警方21日表示，伊加拉塔當地警局已經著手調查，「正在確認相關人員的資格並傳喚，同樣地，也將聽取受害者意見，以釐清事實。案件調查將在保密情況下繼續進行」。