　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼父硬逼女兒　法庭上她淚訴：為家庭圓滿和諧願諒解

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲女兒遭父親侵犯，為求家庭和諧，她竟願意接受和解。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿偉（化名），從女兒12歲起，就多次逼迫她撫摸自己下體、打手槍，甚至逼迫口交；女兒若不從，阿偉就對女兒發脾氣、體罰。女兒苦不堪言，甚至向姑姑哭訴，但姑姑也無能為力。阿偉遭逮被起訴後，一審判刑5年6月。案經上訴，高等法院審理時女兒在法庭上哭泣，最後當庭說「願意原諒爸爸，換求整個家庭之圓滿和諧」。阿偉二審因此獲輕判5年。

判決指出，擔任貨車司機的阿偉，但他在2017年、女兒年僅12歲時，就開始對女兒非禮。他一開始逼迫女兒為他打手槍，並伸手撫摸女兒隱私部位。2021年間，女兒已經上高中了，阿偉再度逼迫女兒，並逼女兒口交得逞。最後一次發生在2023年2月間，阿偉甚至以「按摩」為暗語，再度性侵女兒得逞。

對於阿偉的行為，女兒非常不能接受，但她發現，只要拒絕阿偉後，阿偉就會對她發脾氣，甚至毆打她。女兒也曾經向姊姊抱怨過，但姊姊詢問妹妹為什麼不拒絕，妹妹竟說她覺得答應阿偉後，阿偉會更愛她...

另外女兒也告知姑姑：「姑姑 為什麼爸爸要啊」、「我也是他女兒不是嗎」、「姑姑我到底該怎麼辦」、「我不能拒絕反抗 否則被打的是我 我好好說我爸他還是這樣」、「那我該怎麼辦…姑姑…我真的快瘋了…之前爸爸知道我半夜想拿刀自殘 但爸爸還是沒改…」但姑姑也不知如何是好，回答：「姑姑可以安慰你 但不能為你做決定」。女兒在阿偉最後一次行為後報警，檢警逮捕阿偉，並聲押獲准。檢方依照「家暴妨害性自主」罪嫌提起公訴。

一審新北地院將阿偉判刑5年6月。上訴二審後，高等法院審理期間，阿偉願意賠償女兒30萬元，換取和解。女兒一開始不願意，多次情崩潰在法庭上哭泣；最後她向法官說「願意原諒爸爸，換求整個家庭之圓滿和諧」，接受阿偉的和解。全案於日前宣判，高院改判阿偉有期徒刑5年。

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

雲林縣前議員蕭慧敏買票案　判刑2年定讞須入監

報案機車被偷...竟是「喝到斷片」忘記停路邊　東港警助他找回

台中自目男欠錢嗆「來找我」害妹遭6煞擄走　警3hrs摩鐵成功救人

警專女學生被強制驗尿！5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴　學校說話了

國3白河段地錨工程出意外　怪手滑下邊坡側翻...巨大挖斗橫躺路肩

長期情勒又爛賭　女兒崩潰弒母後泣訴「別再折磨我了」

轉彎不減速… 大車學長驚天一撞　「巨型貨櫃跳車」驚險畫面曝

勇爸護女濺血！花蓮男闖住宅「揮刀割頸」竟無保請回　村民驚恐

陸快艇2死案！晉江紅會再派5代表赴金門　與家屬、海巡署閉門會議

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

雲林縣前議員蕭慧敏買票案　判刑2年定讞須入監

報案機車被偷...竟是「喝到斷片」忘記停路邊　東港警助他找回

台中自目男欠錢嗆「來找我」害妹遭6煞擄走　警3hrs摩鐵成功救人

警專女學生被強制驗尿！5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴　學校說話了

國3白河段地錨工程出意外　怪手滑下邊坡側翻...巨大挖斗橫躺路肩

長期情勒又爛賭　女兒崩潰弒母後泣訴「別再折磨我了」

轉彎不減速… 大車學長驚天一撞　「巨型貨櫃跳車」驚險畫面曝

勇爸護女濺血！花蓮男闖住宅「揮刀割頸」竟無保請回　村民驚恐

陸快艇2死案！晉江紅會再派5代表赴金門　與家屬、海巡署閉門會議

李到晛當兵「休假直奔見女友林智妍」　民眾目擊約會甜蜜畫面

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

加薩未來6個月恐死8.5萬人　美英團隊估算以哈戰火3大情境

台積電熊本廠僅20個月建成　韓媒讚：史無前例的閃電速度

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

「特斯拉Cybertruck」新增3款包膜塗裝　最貴要20萬、僅限這一州

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

社會熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

遠遠看到燈！姊拉著2弟妹跑仍遭撞噴　弟驚恐還原經過

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

情侶媒介「7男3女群交趴」　網友落選懷恨舉發被逮

3姊弟斑馬線上遭撞　他轟行政院1問題

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊妹恢復心跳

更多熱門

相關新聞

兄妹亂倫！媽撞見知情不報　判關4年半

兄妹亂倫！媽撞見知情不報　判關4年半

新加坡一名男子從小多次性騷擾親妹妹，甚至在20歲那年性侵當時才12歲的她，遭判刑11年半、鞭打7下。然而其實多年來母親都一直知道兒子的行為，多次親眼目睹，但卻知情不報，法官22日判她入獄4年6個月，更斥責她是一名徹底失敗的家長。

說好的認真？弟邀狗看書下秒睡著

說好的認真？弟邀狗看書下秒睡著

怪鄰居噪音　男持刀殺害二審判14年

怪鄰居噪音　男持刀殺害二審判14年

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

彰檢獲得公務人員傑出貢獻團體獎

彰檢獲得公務人員傑出貢獻團體獎

關鍵字：

法律人權狼父口交女兒性侵家庭和諧高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面