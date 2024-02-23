狼父硬逼女兒　法庭上她淚訴：為家庭圓滿和諧願諒解

▲女兒遭父親侵犯，為求家庭和諧，她竟願意接受和解。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿偉（化名），從女兒12歲起，就多次逼迫她撫摸自己下體、打手槍，甚至逼迫口交；女兒若不從，阿偉就對女兒發脾氣、體罰。女兒苦不堪言，甚至向姑姑哭訴，但姑姑也無能為力。阿偉遭逮被起訴後，一審判刑5年6月。案經上訴，高等法院審理時女兒在法庭上哭泣，最後當庭說「願意原諒爸爸，換求整個家庭之圓滿和諧」。阿偉二審因此獲輕判5年。

判決指出，擔任貨車司機的阿偉，但他在2017年、女兒年僅12歲時，就開始對女兒非禮。他一開始逼迫女兒為他打手槍，並伸手撫摸女兒隱私部位。2021年間，女兒已經上高中了，阿偉再度逼迫女兒，並逼女兒口交得逞。最後一次發生在2023年2月間，阿偉甚至以「按摩」為暗語，再度性侵女兒得逞。

對於阿偉的行為，女兒非常不能接受，但她發現，只要拒絕阿偉後，阿偉就會對她發脾氣，甚至毆打她。女兒也曾經向姊姊抱怨過，但姊姊詢問妹妹為什麼不拒絕，妹妹竟說她覺得答應阿偉後，阿偉會更愛她...

另外女兒也告知姑姑：「姑姑 為什麼爸爸要啊」、「我也是他女兒不是嗎」、「姑姑我到底該怎麼辦」、「我不能拒絕反抗 否則被打的是我 我好好說我爸他還是這樣」、「那我該怎麼辦…姑姑…我真的快瘋了…之前爸爸知道我半夜想拿刀自殘 但爸爸還是沒改…」但姑姑也不知如何是好，回答：「姑姑可以安慰你 但不能為你做決定」。女兒在阿偉最後一次行為後報警，檢警逮捕阿偉，並聲押獲准。檢方依照「家暴妨害性自主」罪嫌提起公訴。

一審新北地院將阿偉判刑5年6月。上訴二審後，高等法院審理期間，阿偉願意賠償女兒30萬元，換取和解。女兒一開始不願意，多次情崩潰在法庭上哭泣；最後她向法官說「願意原諒爸爸，換求整個家庭之圓滿和諧」，接受阿偉的和解。全案於日前宣判，高院改判阿偉有期徒刑5年。