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大陸 大陸焦點 特派現場

陸39歲網紅表演後過世　家屬：遊客包圍大量灌酒害命

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸甘肅省39歲網紅「光頭楊老二」被當地封為最美妖婆，但20日晚間過世，原因疑似是表演途中被遊客大量勸酒。家屬透露，雖然演員被勸酒算是當地表演風俗，但事發當日的程度已經不算勸酒、也不是演員自己喝，而是遊客直接往他嘴裡灌酒。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube、紅星新聞）

▲楊老二表演時被眾人包圍輪番勸酒，體力不支休息後，再也沒有醒來。（圖／翻攝自紅星新聞、YouTube）

綜合紅星新聞等報導，楊老二是甘肅省榆中縣的網紅，平日以拍攝搞笑影片為主，每逢年後就會參加節慶表演，22日那天，楊老二表演時被遊客輪番勸酒，遭眾人包圍，當時的他歷經一段時間表演，已經開始大口喘氣，但卻無法離開現場，只能把民眾倒的酒喝完。

楊老二的哥哥楊海龍透露，演員被勸酒屬於當地表演風俗，通常妖婆子被處決或是拉毛驢等丑角上場時，會被遊客叫住勸酒，但弟弟出事那天已經不算是勸酒的程度，也不是演員自己喝，而是遊客直接往弟弟嘴中灌酒，「有人說我弟被灌了一斤半左右的白酒，而且是50多度的酒」。

楊老二強忍著難受不適直到表演結束，隨後體力不支坐到地上休息，卻再也沒有醒過來。事發後，楊老二所屬的表演團隊給予部分賠償，但家屬表示金額並不多。

▼楊老二每逢年後就會參加當地節慶表演，但這次卻賠上性命。（圖／翻攝自網易）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube、紅星新聞）

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