美妝保養、機能保健品牌「軒郁國際」　獲國家品質獎殊榮

▲軒郁國際獲頒第27屆國家品質獎，圖為現場授獎照。

圖、文／軒郁國際提供

「第27屆國家品質獎」日前於臺北國際會議中心舉辦頒獎典禮，共受理61件申請，經嚴謹的初審、複審及決審等評審作業，由行政院核定14名得獎名單，並邀請到行政院長陳建仁親臨頒獎，國家品質獎是國內首設唯一由行政院頒發與表揚，且為企業經營品質最高榮譽，「軒郁國際」此次榮獲服務品質典範獎殊榮，不僅是對團隊共同努力的成果，更是對軒郁旗下品牌走向國際市場的一大助力。

軒郁國際從事美妝保養品及機能保健食品之研發與銷售，透過生物科技的研發與創新讓消費者能輕鬆享受更美好的生活品質。旗下品牌如夜間代謝專家新普利夜酵素、m2超能膠原飲、未來美八分鐘面膜及阿原天然洗護品都為消費者帶來便利又有效的安心體驗。

軒郁一路秉持著以消費者為核心的品牌理念，不斷優化商品與客戶體驗的流程，以用心、貼心與同理心的三心峰值體驗去服務每一位消費者，此次獲得國家品質獎之服務品質典範，軒郁國際楊尚軒總經理表示：「這不僅是團隊共同努力的成果，更是對我們持續改進、追求卓越的肯定。我們將以此為契機，持續精進服務品質，不斷創新，成為顧客信賴的服務典範。」軒郁國際榮獲國家品質獎殊榮。