Google地圖找不到！65km砂石車專用道啟用　小車不能走民眾卻喊讚

▲彰化濁水溪開通砂石車專用道。（圖／翻攝自二水鄉修仁村長黃恆應臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

好消息！濁水溪砂石便道全線通車了，這條寬10公尺平坦的大路，綿延65公里，貫穿南投、彰化，將作為「砂石車專用道」，限速40公里，由於這條道路近日才開通，沒有路名，google地圖也找不到，未來彰化縣境內田中、二水及溪州等地的鄉民，將不再飽受揚塵之苦，也不用再跟砂石車爭道，居民紛紛叫好。

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▲彰化濁水溪開通砂石車專用道。（圖／第四河川署提供，以下同）

這項新設的砂石車專用道從南投集集堰到彰化縣溪洲鄉的濁水溪畔，全長65公里，彰化段23.7公里，南投段41.3公里，工程農曆年前已完工，20日在二水鄉文昌路新設濁水溪砂石便道起點進行通車說明會。

第四河川分署表示，過去在濁水溪上游南投縣的河川疏濬工程，砂石車每天約數百輛，經由縣道141線和縣道152線行駛約10餘公里，嚴重影響沿途包括二水、田中、溪州等3鄉鎮鄉親的日常生活，尤其砂石車在村莊內呼嘯而過，伴隨而來的灰塵和落下的砂土，常使村民感到擔心害怕，村民常因砂石車掉落的砂石導致摔車受傷，更要擔心發生死亡事故，砂石車專用道通車後，可以徹底解決民眾的憂慮。

▲濁水溪開通砂石車專用道。

二水鄉長蘇界欽表示，全線通車，解決了二水鄉親長期的痛，真的非常感謝。田中鎮長蕭淑芬表示，這條砂石便道全線串通，不僅解決交通安全問題，未來也可利用假日舉辦路跑、騎自行車、假日市集等來帶動地方觀光。溪州鄉長江淑芬則表示，交通安全很重要，建議有車速限制及警告標示，為防不法人士傾倒垃圾，加強管制措施及增加照明，讓鄉親更安心。

▲濁水溪開通砂石車專用道。

水利署第四河川分署長李友平表示，這項工程不僅保障了彰化縣二水鄉、田中鎮和溪州鄉1萬餘名鄉民的交通安全和生活品質，還解決了河川區域被偷倒廢棄物的問題，同時透過疏濬工程提升了河防安全，所完成的綜合效益提升社會價值，實屬政府接地氣的政策，也是農曆新年鄉親用路「龍」平安的新春大禮。