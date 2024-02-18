福建海警加強「常態化」海上執法　國台辦：堅決支持

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮最新回應，支持福建海警加強金廈「常態化」海上執法。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸海警今（18）日宣布福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早最新回應，「我們對此堅決支持。」

朱鳳蓮稱，2月14日台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。

朱鳳蓮表態，大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全。我們對此堅決支持。

針對大陸漁船因拒檢造成翻覆2死悲劇，朱鳳蓮昨晚稱，海峽兩岸同屬一個中國，根本不存在所謂「禁止、限制水域」，並且堅決指出，「一切後果台方負責。」

中國海警局新聞發言人甘羽今早宣布，​​「福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。 ​​​」

對於陸方採取措施，我陸委會稍早也強硬表態，兩岸互不隸屬，我政府依中華民國憲法、兩岸條例及相關規定處理兩岸事務的立場一貫。依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。「我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。」