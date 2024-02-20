在大陸「打卡」小心了！　恐觸犯《反間諜法》

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大陸 大陸焦點 特派現場

在大陸「打卡」小心了！　國安部警告：恐觸犯《反間諜法》

▲▼北京天安門,紅色景點。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國安部警告，「打卡」恐觸犯《反間諜法》。（圖／翻攝自 ETtoday 資料照）

文／中央社

中國國家安全部今天「示警」稱，有境外地圖公司利誘民眾「打卡」，藉此採集敏感地理資訊，相關行為危害中國國家主權和安全，涉嫌違反「反間諜法」等法令。

中國國安部上午透過微信公眾號發布「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫兇』！」文章說，有個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使民眾購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間資訊數據。

文章說，隨著大數據等先進科技的運用推廣，地理空間資訊數據被廣泛收集，讓地理導航定位更加精準，人們日常出行更加便利，但與此同時，有關敏感資訊數據洩露的風險也隨之增加。

文章聲稱，中國國家安全機關工作發現，「個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖『打卡』，非法採集敏感地理空間信息數據，並實時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引『採集者』進行重點採集」。

文章表示，而「個別境內人員國家安全意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為了其非法搜集竊取地理空間數據的『幫兇』」。

中國國安部強調，地理空間資訊數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源，其中包含的交通路網、重要基礎設施以及軍事設施等敏感資訊，一旦洩露並經技術分析和處理，將對國家安全造成嚴重威脅。

據指出，中國國家安全機關會同有關職能部門，已依法查處搜集竊取敏感地理空間資訊數據的境內外人員、企業，及時阻斷相關數據非法出境。

文章表示，非法採集和跨境傳輸地理空間資訊數據的行為危害中國國家主權、安全、發展利益，涉事境外公司、境內個人未取得中國境內測繪業務資質，有關數據採集行為涉嫌違反「反間諜法」「測繪法」「數據安全法」中的相關規定。

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