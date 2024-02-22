快訊／賞櫻團13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原海苔飯捲遭勒令停業

記者游瓊華／台中報導

台中一組18人前往新竹知名景點司馬庫斯賞櫻團，昨(21)日晚間驚傳13名團員上吐下瀉，還有一名老翁倒在步道上。由於該旅遊團昨分別自台中市拉亞漢堡台中師苑店及秋原海苔飯卷，訂購早餐三明治及嫩雞飯捲作為午餐，台中市食安處今天前往稽查，發現兩家業者都有缺失需要改正，已勒令停業。

▲司馬庫斯賞櫻團食物中毒13人上吐下瀉，其中，供應午餐的海苔飯捲業者遭勒令停業。（圖／記者游瓊華翻攝）



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▲旅行團中有13人上吐下瀉，還有人倒在步道等待就醫。（圖／資料照片）



台中市食安處表示，21日晚間8時左右接獲新竹縣通報，該旅遊團分別自台中市早餐店及飯捲業者訂購三明治(早餐)及嫩雞飯捲(午餐)，於當日早上7時左右取餐，便攜至車內於早餐及午餐時間食用，至下午三點左右開始有團員出現腸胃不適症狀，並陸續就醫。

▲台中市食安處前往稽查，發現拉亞漢堡台中師苑店有多項缺失。（圖／記者游瓊華翻攝）



食安處今日派員前往供膳地點拉亞漢堡台中師苑店及秋原海苔飯捲進行疑似食品中毒調查，拉亞漢堡台中師苑店現場器具與個人物品未專區放置、部分食材未覆蓋與未離地放置及牆面髒汙等缺失。另，秋原海苔飯卷現場器具未保持清潔及部分食材無效期標示與未離地放置等缺失，均未能立即改正，已責令業者即日起暫停作業至改正完成。

▲團員中不乏老人家，痛苦地蹲坐在路邊。（圖／資料照片）



食安處表示，已採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐。屆時食餘檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。