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回顧2023南部10大消費爭議　蛋荒、冰店中毒入列！A肝莓影響4萬人

▲回顧2023南部10大消費爭議。（圖／記者許宥孺製表）

▲回顧2023南部10大消費爭議。（圖／記者許宥孺製表）

記者許宥孺／高雄報導

新冠疫情改變民眾的消費模式，與2022年相較，2023年國內外活動重啟，取代的是民生、食安和詐騙風險，這一年陸續出現蛋荒、演唱會黃牛票、旅宿業哄抬房價等新聞。消費者文教基金會就針對南部地區消費新聞，邀請南部專家學者票選出前十大影響最鉅，而前3名都被食品衛生安全佔據，蛋荒名列第2，而第一則是好市多的冷凍莓果被驗出A肝病毒，影響超過4萬名消費者。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

1. 好市多莓果驗出A肝病毒　消基會提團體訴訟
好市多科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍草莓接連驗出A型肝炎病毒，影響超過4萬名消費者。事發後好事多僅聲明「可以憑購買紀錄和會員卡退款及加一倍按購買食品之價額為賠付」；好市多事前未盡到商品把關之責，事件發生後又未道歉、未談及賠償，甚至對於已購商品的消費者所憂慮的健康風險均未著墨，提出有效的因應政策，實在有失跨國大型企業的風範，未負擔其企業之社會責任。

消基會10月31日正式為135位消費者提出團體訴訟，其中精神慰撫金請求270萬元、懲罰性賠償金請求834萬1500元，總計請求1千107萬2620元。

▲▼高雄夾娃娃機台內竟然有蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國內蛋荒時，高雄夾娃娃機台內可夾蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

2. 雞蛋漲價又缺貨　賣場一蛋難求
台灣幾乎每年都會出現缺蛋議題，受極端氣候、俄烏戰爭及國際原物料價格大漲等多重因素影響，111年全台就發生過蛋荒，不過112年被認為是史上最久蛋荒，雞蛋從年初供應吃緊，蛋價二度調漲，每台斤產地價45.5元、批發價55元，各地出現搶蛋潮，賣場到超市甚至社區的雜貨店貨架都空空如也，民眾競相搶購雞蛋，釀成供需失衡，也導致蛋價飆漲，蛋價來到歷史新高。直至年中，國內雞蛋供需才暫時達到平衡。

3. 美豬進口量破千噸卻流向不明　消基會呼籲資訊透明化
台灣從110年元旦起，開放含萊克多巴胺的美豬進口，但是消基會抽查各通路總共289件含豬肉成分產品，竟然沒有看到任何一件美國產製豬肉商品。消基會指出，美豬112年1到5月進口量達1200公噸，但市場都找不到，令消費者非常困惑與擔憂，呼籲食藥署應公布美豬流向。

衛福部食藥署回應，2年多來進口的美豬不到1%，稽查不合格的多為多產地標示順序問題，累計裁處198.6萬元整。食藥署商品合格也有公布抽驗結果，不用擔心豬肉跑去哪裡，加工品、肉片、餐飲業者或販賣通路都有，不過市占率很低，也沒有特殊通路，跟一般豬肉一樣，不過由於進口豬肉皆須以冷凍形式輸入，在傳統市場不會以溫體豬肉的形式買到。

▲▼交通罰款催繳詐騙簡訊。（圖／公路局）

▲交通罰款催繳詐騙簡訊。（圖／公路局）

4.詐騙簡訊氾濫 催繳水電費、交通罰款簡訊 點網址遭盜刷
台灣112年最常見的詐騙為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊，不少民眾都曾收過詐騙集團假冒的「ETC提醒通行費未繳清」、「自來水公司水費已逾期」、「銀行因安全問題暫時關閉您的帳戶」、「罰款尚未繳納」、「停車費尚未繳納」、「點數(積分)即將到期」等釣魚簡訊，藉此竊取個人資料或金融資訊來詐騙金錢，在簡訊訊息中，則會附上詐騙連結，點擊連結後，將會開啟詐騙網站連結，騙取民眾填寫身分證字號、卡號等個資進行盜刷。

▲▼元町家橫濱家系拉麵。（圖／記者許宥孺攝）

▲捷利餐飲集團旗下知名品牌無預警倒閉。（資料圖／記者許宥孺攝）

5.高雄五互集團吸金220億　旗下餐廳倒閉影響消費者權益
高雄「五互集團」旗下的「龍海生活事業」對外推銷各類型契約商品，聲稱可以在關係企業或特約廠商的店消費並從契約中扣款，若沒消費放到契約滿期後，會多1筆增值金，而每人可購買數量無上限。

108年時有會員沒領到回饋金而檢舉，檢調查出，陳秋白利用「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並以「增值金」、「物價波動補償金」名義給予利息，約3%至4%。多年來非法吸金高達220多億元，全台估有1萬7000人受害。

集團總裁陳秋白於112年5月被法院以違反《銀行法》判刑10年6個月，以致今年7月牛角燒肉加盟店等8家知名品牌子公司的「捷利國際餐飲集團」突然無預警歇業，持有其發行的餐券點數歸零，消費者權益因此受到影響。

▲▼ 把Coldplay粉絲當盤子！高雄亂漲房價4飯店曝　最扯4620➝7413。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大咖天團來高雄開演唱會，就有飯店亂漲房價。（圖非違規業者／ETtoday資料照）

6.高雄演唱會引爆住宿熱潮　旅宿業者趁機哄抬房價
112年多位國內外知名歌手來高雄開唱，包括上半年新好男孩、五月天、張惠妹、BLACKPINK及10、11月有草蜢、Coldplay、梁文音等，113年也將有OneRepublic、Ed Sheeran、Rod Stewart等大咖級藝人降臨高雄。
高雄市政府觀光局指出，這些演唱會活動不僅帶動了高雄的觀光經濟，也讓旅館住宿需求大增，但仍有部分不肖業者趁機哄抬房價，觀光局會同消保官進行旅館房價稽查，並對違規業者予以裁罰，以保障消費者權益和荷包。

7.《租賃住宅市場發展及管理條例》修法 住宅租賃契約適用消保法
國內租賃住宅市場，遭批長期存在價格不透明、資訊不對等問題。112年1月立法院三讀通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，增訂包租業轉租案件，應申報登錄租金資訊，並對外提供查詢，如資訊不實，最重可處五萬元罰鍰，新制於112年9月1日上路。

地政局表示，租賃條例這次修法的重點，包含明定住宅租賃契約全面適用消費者保護法的定型化契約規範、違規罰則及爭議處理等規定，讓租屋保障更周延。同時也增訂包租業的轉租案件，應申報租賃實價登錄，提供更完整的租賃成交資訊，增進租屋資訊的透明化。

▲▼高雄知名冰店害食物中毒，遭勒停停業。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄知名冰店害食物中毒，遭勒停停業。（圖／ETtoday資料照）

8.食安危機 高雄冰店爆集體食物中毒
高雄市苓雅區一家知名冰店7月爆出食安事件，民眾網路論壇發文表示，自己到冰店買了多碗八寶冰，回家後全家人一起吃，但半夜起家人陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀。此文發出後，陸續有民眾都表示吃了此家冰品後也出現身體不適，前後共造成100人食物中毒送醫。
衛生局稽查驗出八寶冰含有沙門氏桿菌等菌，依《食安法》第41條第1項第4款，當下勒令停業直到符合衛生規範，併處新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦。檢方偵查指出，業者到案後坦承冰品處理過程不周，才導致顧客食物中毒，而業者事後逐一向顧客道歉並賠償上百萬元和解，且店面也已歇業，考量業者無前科，也與顧客全數達成和解、犯後態度良好，因此依《食安法》處分緩起訴1年，但須寫悔過書。

▲辛男(黑帽男)、覃女(白帽女)拿不出票券，被害人堅持提告。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲BLACKPINK來台開演唱會，網路上出現黃牛喊高價，甚至有粉絲付款後找不到人。（圖／記者許宥孺翻攝）

9.演唱會黃牛票猖獗 《文化創意產業發展法》修法嚴懲
新冠肺炎疫情接近尾聲，國境解封、國內外藝人開唱，粉絲瘋搶演唱會門票，黃牛也趁機大撈一筆。韓國女團BLACKPINK 3月來高雄開唱，一票難求，訂價8,800元的票，黃牛喊到40萬元；張惠妹的世界巡迴演場會也傳出有黃牛用搶票機器人大肆搶票，民眾提議推動藝文表演票券實名制以杜絕亂象。
立法院5月12日通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，將販售黃牛票者，處票面金額10倍至50倍罰鍰，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及相關設備（外掛程式、掃票機器人）購買票券，處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬以下罰金。
不過，修正後《文化創意產業發展法》中的黃牛條款目前僅適用於演唱會、音樂會等文化部主管活動，消基會呼籲，政府應修《社會秩序維護法》第64條第2款規定，將條例中的「轉售圖利」行為往前推到「意圖轉售營利者」，只要有加價轉售的想法，並且上架陳列就可以加以懲處，才有機會遏阻黃牛橫行。除此之外，應針對現實社會已出現黃牛的行業，如醫療休閒、藝文表演、體育賽事…等進行售票管理，以導正偏差的現象。

10.網紅、直播主廣告不實 公平會修法最高罰2500萬元
網紅、直播主等在社群平台推廣銷售或代銷商品情形日益普遍，為防範網路廣告不實情形，公平會委員會議通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，將網紅、直播主等社群網站用戶納入規範，如果涉有廣告不實，將被處5萬至2,500萬元罰鍰。公平會表示，即使網紅不是賣家，而是在幫廠商代言，影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦或親身體驗結果有效，此時網紅雖非廣告主，但在公平法上仍是薦證者，如有不實，造成消費者損失，亦須與廠商同負連帶賠償之民事責任；另網紅若知內容不實，仍然和廠商故意為不實廣告，網紅和廠商還是會同時受公平法裁罰。

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