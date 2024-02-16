東港蚵仔吃到飽傳食物中毒！大年初四吃到進醫院　18人上吐下瀉

▲屏東縣東港鎮一家蚵仔吃到飽餐廳驚傳疑似食物中毒案，18人用餐後出現上吐下瀉、胃痛等症狀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣東港鎮驚傳疑似集體食物中毒！衛生局接獲民眾通報，有2組客人於大年初四(13日)當天前往東港鎮一家「碳集蚵仔200吃到飽」餐廳用餐，隨後有18人陸續出現上吐下瀉症狀，其中還有即將臨盆的孕婦，目前均已送醫治療。衛生局表示，目前已派員到餐廳稽查，並進行環境檢體採樣，如確認屬食物中毒案件，將依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

據了解，大年初四當天有兩組客人前後前往該間蚵仔吃到飽餐廳用餐，第一組於當天晚間6時30分進入餐廳，共有20人用餐，隨後有10人出現症狀，其中包含一名即將臨盆的孕婦；第二組客人則於當天晚間7點用餐，共有8人，全數出現症狀。疑似食物中毒案件爆發後該餐廳臉書粉專、google評論陸續遭洗版。

衛生局指出，15日陸續接獲民眾來電，反映春節連假期間前往東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，隨後出現上吐下瀉、胃痛等症狀。目前衛生局已派員到場稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，如經行政調查結果屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。