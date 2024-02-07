日埼玉縣醫院「食物中毒」　72病患住院還腹瀉！供餐廠商遭處分

▲日本埼玉縣上尾中央綜合醫院發生集體食物中毒事件。（圖／翻攝自醫院官網www.ach.or.jp）

記者張寧倢／編譯

日本埼玉縣上尾市一家醫院本月初發生集體食物中毒事件，共計72名住院患者出現腹瀉、腹痛症狀，經保健所檢驗，發現部分患者糞便中含有產氣莢膜桿菌（Clostridium perfringens）。雖無法確定受汙染的食物菜色，但供應餐點的食品廠商已遭下令暫停業務3天。

根據讀賣新聞報導，上尾中央綜合醫院1日發生多達72名、年齡介於30歲至90歲的住院患者，在食用了醫院提供的餐點後出現腹瀉、腹痛等症狀，不過全員都在逐漸康復中。當地保健所檢驗發現，其中25人糞便驗出了產氣莢膜桿菌。

▲日本東京千代田區「日清醫療食品」疑似品管出問題，引發醫院72人食物中毒。（圖／翻攝自廠商官網www.nifs.co.jp）

報導稱，當天醫院一共為481名住院患者供應餐點，早餐包含燉煮的白蘿蔔與鹿尾菜（ひじき），午餐則有包含小芋頭與各種蔬菜的燉煮料理以及麻婆冬粉等菜色，據說從傍晚時分開始就有人出現症狀。

儘管無法得知確切是哪道料理引起食物中毒，但地方政府已經確認是產氣莢膜桿菌所引發，並依據日本的食品衛生法規，下令總部位於東京千代田區的供餐廠商「日清醫療食品」在事發醫院暫停業務3天的處分。

報導補充，產氣莢膜桿菌廣泛附著在魚、肉、蔬菜等食物上，由於產氣莢膜桿菌的胞子具有耐熱性，被大量烹煮後長時間放置於室溫下的食品，成為主要引發食物中毒的原因。