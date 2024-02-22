稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

▲國民黨黨團首席副書記長林思銘林思銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院將在29日進行召委選舉，國民黨團首席副書記長林思銘日前表示「不和民眾黨團合作，將在8個委員會自推召委人選」，然昨日國民黨團總召傅崐萁卻稱持開放態度，「之前誰講的？能代表國民黨嗎？」對此，林思銘今（22）日受訪表示，「傅崐萁說的是他個人意見」，在議案跟排審部分還是要展現泱泱大黨態度，書記長洪孟楷也說，國民黨團堅持主體性的部分是無庸置疑。

之前民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團不會強求召委，會走自己的路，但若藍綠黨團認為由民眾黨擔任召委，有助法案推進、行政機關究責，乃至於議事中立和諧，民眾黨團也歡迎，林思銘對此則說，國民黨畢竟是國會多數黨，每個委員會都要有自己的召委，因此不會禮讓，似乎宣告立院召委選舉藍白合破局。

豈料，傅崐萁昨晚卻語帶玄機表示，「我們Open Mind，我從來沒有改變過」並不想把藍白召委合作一事的話說死，更稱「有誰說沒有談的空間？我都不曉得，你們有聽我講過嗎？」更說自己一直都是Open Mind，從來沒改變過，每次看新聞已經寫什麼藍決定不跟白合作都覺得匪夷所思，藍委太多，每天這麼多發言他都不清楚。

林思銘上午受訪指出，召委選舉這個議題過去已做過說明，國民黨在每個委員會都有超過七個委員，都是足以當選召委，因此很多藍委都有意願參選，至於要不要禮讓民眾黨，「傅崐萁說的是他個人意見，我們都尊重」。

林思銘續指，這幾天他跟洪孟楷也還是會繼續做討論，並認為國民黨還是要有主體性，在議案跟排審部分還是要展現泱泱大黨態度，由國民黨來主審跟排定議程，對於國民黨未來，在各委員會表現才會有幫助。

至於今晚是國民黨團與民眾黨團三長的飯局，會討論到召委選舉「藍白合」嗎？洪孟楷說，今天晚上的餐會是黨團總召之間的聯繫，希望是公開的程序，一定會堅定國民黨團的主張與立場，能合作的地方會合作，但堅持主體性的部分是無庸置疑。

一名藍委私下表示，傅崐萁昨晚對於召委選舉可能要合作一事做出發言，沒有向任何人討論，只能看做是傅個人意見，「也許是為了晚上餐敘鋪路，想要搶發言主導權」，國民黨是國會多數黨，在每個委員會都要有自己的召委，才能表達國民黨自己想主推的議題、法案，且民眾黨多數立委根本都沒有經驗，怎麼能當召委，唯一有國會經驗的黃國昌要去司法委員會，「同在司法委員會的傅崐萁是要以個人意志禮讓黃國昌嗎？」