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竹市租稅宣導2／26開跑　賞櫻、喝免費星巴克再抽提貨券

▲稅務局景觀庭園櫻花開始綻放。（圖／新竹市政府提供）

▲稅務局景觀庭園櫻花開始綻放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著春天腳步到來，新竹市稅務局景觀庭園櫻花也開始綻放，是選擇賞櫻的好去處，稅務局將於2月26日上午10時至12時，舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，市民朋友只要完成打卡指定任務，即可免費喝星巴克咖啡，還能抽好康提貨券，邀請市民朋友一起來賞櫻、喝咖啡，享受竹市特有的慢活時光。

稅務局長蘇蔚芳表示，竹市稅務局景觀庭園栽種的櫻花包含單瓣粉紅山櫻花、河津櫻、吉野櫻等將品種，皆已陸續進入花期，活動當天只要在現場與櫻花合照後上傳FB打卡，並追蹤「新竹市稅務局－稅務風兒」粉絲專頁( https://reurl.cc/krvmxq )，即可在櫻花樹下免費喝星巴克咖啡、賞美景。

此外，「新竹市稅務局－稅務風兒」粉專也舉辦留言按讚抽好禮活動，只要於活動貼文按讚且tag好友留言，並上傳於竹市拍攝的櫻花美照，就可參加300元提貨券抽獎活動。

城銷處表示，新竹公園櫻花也已悄悄綻放，「2024龍Stay-新竹過好年」系列活動將於2月24日元宵節當天，在新竹公園舉辦市集及元宵晚會，下午4時將於孔廟廣場前限量發放「福氣龍來」小提燈，邀請市民朋友一同來櫻花樹下逛市集、猜燈謎、看表演及賞夜櫻。

稅務局表示，為響應環保推廣雲端發票，活動現場出示「統一發票兌獎APP」及載具歸戶或領獎設定畫面，即可獲得一次扭蛋機會，每人限換一次，數量有限換完為止。活動詳情請至竹市稅務局網站( https://reurl.cc/zlXmg0 )、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。

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