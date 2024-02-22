紀念228！柯文哲2／24拚一日北高　體力有限採「一人一棒」接力

▲柯文哲「一日北高」。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

二二八和平紀念日即將到來，民眾黨主席柯文哲過去無論是擔任台北市長期間，或是2023年卸任後，都以騎腳踏車「一日北高」紀念228。面對今年28日在週三，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，柯文哲今年會在2月24日騎腳踏車，但會採「一人一棒」方式接下去。據了解，這是因為今年柯文哲體力有限，加上選舉期間有受傷，才改此方式。

吳怡萱22日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問，針對今年228騎腳踏車規劃為何？吳怡萱表示，今年是2月24日騎車，因為28日在週三，且騎單車活動是跟進民間主辦單位的大會安排，過往柯文哲無論是擔任市長或卸任，都不是以黨的顏色在進行，而是跟進他人。

吳怡萱指出，今年狀態會與以往比較不同，因為黨公職變多了，且柯文哲能練習的時間比較少，所以期待用一人一棒接下去的方式進行，由柯文哲擔任第一棒，早上6時開始騎車，至於接棒地點還在陸續安排當中，但不會一口氣騎到高雄，待內部規劃好後，再向大家報告。

主持人黃暐瀚擔心，倘若柯文哲騎到新竹或台中，中間就沒有柯的話，可能網路直播就比較沒人看，乾脆建議柯文哲擔任直播主。吳怡萱也說，柯文哲會以不同形式在旁邊跟著，確實可以建議叫他上直播台。

而民眾黨也於21日在臉書公布「一日北高」規劃，起點同樣是北投關渡宮，預計25日凌晨1時40分抵達高雄大義國中，但抵達時間依當日情形為準。民眾黨也喊話「一個人走得快，一群人走得遠」這次的考驗，柯文哲邀請黨公職一起加入騎車行列，讓大家一棒接一棒，一起堅持到終點。

據了解，柯文哲今年「一日北高」之所以採接棒方式，是因為柯文哲體力已逐漸下降，且總統大選期間身體有受傷，才會改採接棒方式，也確定柯文哲不會全程騎完。