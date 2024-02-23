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大陸 大陸焦點 特派現場

關係緩和！中國對美恢復「貓熊外交」 　聖地牙哥將重獲大貓熊

「菊笑」創下雌性大貓熊同時帶養三胞胎的奇蹟。（圖／CFP）

▲中國將開啟新一輪大貓熊外交。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸將開啟新一輪大貓熊外交。據《新華社》報導，中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地牙哥動物園就新一輪大貓熊國際保護合作事宜達成一致，並簽署合作協議。

長期以來，中國向來視大貓熊為「友誼使者」，向各國派遣這些毛茸茸的特使，進行「貓熊外交」。而美中關係近年來越趨緊張，美國租借的大貓熊去年相繼租約到期送回中國，其中包括美國華府史密森尼國家動物園的美香一家三口。美國僅存的最後幾隻大貓熊目前住在亞特蘭大的一家動物園，預計也在2024年底返回中國。若兩國未簽署新協定，中國1972年對美啟動的「貓熊外交」形同終止。

不過，中國國家主席習近平在去年與美國總統拜登（Joe Biden）會面後表示，中國可以派遣新一批貓熊，作為「中美人民的友誼使者」。

據《新華社》22日報導，西班牙、美國、奧地利是較早與中國開展大貓熊國際保護合作的國家。在科研人員的共同努力下，中國與西班牙、美國、奧地利共繁育成活幼仔28隻。基於良好的合作基礎條件和人民對瀕危物種保護的共同美好願望，新一輪大貓熊保護合作研究即將開啟。

報導表示，即將開啟的新一輪大貓熊保護合作研究，將在「保障旅居大貓熊在國外健康安全生活」這一最重要前提基礎上進行，重點聚焦大貓熊重大疾病防治，大貓熊棲息地和野外種群保護，提升調查監測能力，助力中國大貓熊國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護的合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友好感情。

據悉，自20世紀90年代以來，中國先後與20個國家的26個機構開展了保護合作研究，成功繁育成活大貓熊幼仔41胎68仔，在大貓熊野外保護、繁殖育幼、疫病防控、疾病救治、技術交流和公眾教育等方面取得了顯著成果，聯合攻克了一系列技術難題。

中國野生動物保護協會有關負責人表示，2024年將進一步強化對旅外大貓熊的日常健康監測和體檢，保障每年對旅外大貓熊實地檢查評估的全覆蓋，對大貓熊繁殖育幼、疾病治療等全力提供技術知道支持。對健康狀況不穩定的大貓熊，中方專家將留守看護。

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