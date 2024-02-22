元宵節如同小過年！衣服破是「整年破財倒楣之兆」　12大地雷注意

▲元宵節有些眉角要特別注意。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

本周六（24日）就是元宵節了，又稱上元節。命理師楊登嵙說明，這天為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明，因此這天如同小過年。他也分享元宵節12項禁忌，提醒民眾小心別觸犯！

1、元宵節當日，是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

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2、元宵節當日，應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

▲元宵節應避免剪髮。（示意圖／CFP）

3、元宵節當日避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6、元宵節當日若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

▲元宵節小心丟失財物 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

7、元宵節當日，最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

8、元宵節當日，米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9、元宵節當日，應注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒楣之兆。

10、元宵節當日，切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11、元宵節當日，應避免說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12、元宵節當日，避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

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