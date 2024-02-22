元宵要來了！這天「補年頭運」上半年財運大爆發　6招旺財法一次看

▲元宵節除了要吃湯圓，也是求轉運、補財庫的好時機。（示意圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者閔文昱／綜合報導

正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」。對此，命理師楊登嵙指出，這天是補年頭運，能旺整個上半年的財運，他也分享這天補財庫的方式，以及6大旺財法，一起來看看有什麼可以注意的吧！

楊登嵙表示，2月24日「元宵節」，想要在這天補財庫，民眾可在當天準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

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至於祭拜方式，楊登嵙說明，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，另外祭拜後可以將此「發財金」做6方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運。

楊登嵙分享6大旺財法：

1. 2024年「財神位」在北方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的北方。

2. 隨身攜帶。

3. 存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，

4. 存放在保險箱內。

5. 安放在神龕上。

6. 存入自己的銀行戶頭。