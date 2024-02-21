造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

近年來宗教團體的放生行為頻傳，不過這樣到底是做功德還是殺生，引起許多討論。有民眾近日就有民眾發現，本該生活於低海拔的斑龜出沒在宜蘭蘇澳鎮武荖坑溪上游附近，數量高達2000多隻，且已有大量斑龜適應不良死亡，疑似是遭放生團體野放，痛批「這不是在積陰德，是在造孽。」

▲宜蘭武荖坑溪出現2000多隻疑似遭人也放的斑龜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「是哪個放生團體啊！這不是在積陰德，是在造孽…」有民眾在臉書「宜蘭知識+」發文揭露，宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑秘境林道附近近日出現大量斑龜，然而這些河龜被抓來深山溪裡野放後，因水又冷又急且石頭過大，很多都卡在石頭縫動彈不得，民眾發現時每一隻都無精打采奄奄一息，很多也已經死亡，讓他不禁直呼「真是阿彌陀佛」。

宜蘭縣政府畜產科長卓盟翔今（21日）受訪時證實，該處發現大量斑龜後，已聯繫協助救援保育人士，剩餘存活斑龜政府會先啟動收容機制，也呼籲民眾，盡量避免這種無謂的放生，不僅會導致殺生，也可能背上野生動物保護法的相關罰則。

卓盟翔說明，斑龜屬於低海拔、海水與淡水交匯處生存的物種，若貿然帶到高海拔的冷水域，就會導致斑龜適應不良死亡，而目前看到的斑龜屬於一般類的野生動物，但即使是一般的野生動物，也是禁止搬運、捕捉跟販售，違者可依野生動物保護法第17條進行相關裁罰，呼籲民眾不要進行這樣的行為。