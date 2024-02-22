彰化國小3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚衝撞影像曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉陳姓3姊弟(10歲、9歲及8歲)，晚間6點22分許在建國路和美港公路三段路口，正穿越行走線時，遭到74歲蕭男駕駛休旅車撞飛，姊妹倆一度失去生命徵象，雖經急救後已恢復心跳，但姊姊顱內出血轉送秀傳醫院正在開刀急救，妹妹也傷勢嚴重正在搶救，至於弟弟則腳扭傷，撞擊瞬間影像相當怵目驚心。

從撞擊畫面中可以看到，當時3姊弟正行走在斑馬線，休旅車從後方追撞，姊妹倆被撞飛倒地，遭輾一路拖行直衝約10公尺遠，雖急煞停車，但她們卻因傷勢嚴重失去呼吸心跳，所幸當時路面沒有其他車輛，否則恐再遭二度輾壓。

▲縣長王惠美前往醫院關心受傷學童狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美得知3姐弟發生車禍，立即到醫院關心學童狀況，並先給予慰問金2萬元，並指派社會處、教育處等相關單位全力予以協助，社會處表示，本案為本縣中低收入戶家庭，社會處將持續追蹤關懷姐弟的醫療復原狀況及連結醫院等相關資源，提供適切服務，目前妹妹於彰基醫院加護病房插管治療中，姊姊於秀傳醫院治療中，弟弟已自彰濱秀傳出院返家。

警方初步調查，當時蕭男駕駛自小客車沿建國路北往南方向直行，陳姓三姊弟由東往西行走行穿線時，在路口發生碰撞，經救護車送往彰基及彰濱秀傳救治，兩位姊姊傷勢較為嚴重；一度失去呼吸心跳，經過搶救目前已恢復心跳，弟弟左腳擦傷無大礙。自小客車駕駛蕭男酒測值0，至於肇事原因仍有待釐清。

彰基醫院表示，目前收到的是妹妹，到院前失去呼吸心跳，不過經過急救之後心跳恢復，但是血壓還是很低，目前醫師還在急救中，稍後女童會至小兒加護病房繼續急救；至於姊姊，則因胸部挫傷、頭部腦出血，已由彰濱秀傳醫院，轉送彰化秀傳醫院緊急開刀救治。