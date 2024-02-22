獨／3歲童把1.5cm釋迦籽塞進鼻孔　媽慌了狂譙！醫曝2類孩最常做

記者許宥孺／高雄報導

孩童成長期間對於世界都充滿好奇心。高雄一名3歲男童吃釋迦時，將吐出的籽塞進鼻孔，未料種籽卡進鼻孔深處，他慌張地向媽媽求救，媽媽一聽也急了，帶著男童緊急就醫，出了家門到診間一路開罵，不過經醫師檢查，很快就取出，醫師也趁機開導媽媽，以鼓勵代替責罵，才不會讓孩子對於過程感到恐懼。

▲醫師從男童鼻孔中取出1.5公分長的釋迦籽。（圖／記者許宥孺攝）

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收治病例的吉田耳鼻喉科診所院長曾哲凰表示，今(22日)中午，一位媽媽和阿嬤匆忙地帶著一名3歲男童前來就診，進診間時仍不斷對小朋友大罵，並提到小朋友的鼻孔裡有異物，他將男童的鼻孔撐開，發現鼻孔深處有一顆黑色異物，媽媽即指出，這是一顆釋迦籽，兒子太調皮，吃釋迦時，就把種籽塞到鼻孔裡，說完後又繼續罵兒子。

▲吉田耳鼻喉科診所院長曾哲凰。（圖／記者許宥孺攝）

曾哲凰表示，這顆釋迦籽塞得很深，直直的插進鼻道，若家長在家自行夾取，操作不慎有可能還會把異物往內推，在診間內可透過工具，最後順利用鉤子將異物取出。

曾哲凰說，男童很勇敢全程都沒有哭，不過媽媽和阿嬤還繼續責怪孩子，他很心疼孩子，便告訴媽媽，3歲是個懵懂無知的年紀，多說一些鼓勵的話才不會讓孩子對過程感到恐懼，也還好這名男童主動告訴媽媽，才沒有釀成大傷害。

曾哲凰指出，診間常見2-5歲幼童將異物塞進鼻孔，而且大多數都是右邊鼻孔，與慣用手有關，右鼻孔比左鼻孔發生率多2倍。值得注意的是，有些自閉症孩子常常將異物塞進鼻子；另外，家中若有2個孩子以上，哥哥姊姊可能會希望得到父母關愛，而將異物塞進鼻子。

▲異物滯留於鼻孔內太久，可能使鼻腔黏膜腫脹，異物更難取出。（圖／記者許宥孺攝）

曾哲凰進一步說明，異物進入鼻孔常會在鼻孔深處，有些異物會往上跑，有些會往後走，若倒吸還可能嗆到，造成異物跑進呼吸管內，就有危險性。而異物滯留太久，腫脹黏膜更會讓使異物卡住，造成取出困難，因此儘早治療越好。

「最怕的是圓形小電池！」曾哲凰說，電池塞在鼻孔內，可能在幾小時內就釋放出強鹼，容易造成黏膜傷害，甚至可能破壞阻止，若未及時取出恐致嚴重傷害。有些小朋友塞異物進鼻孔並不會告訴家長，直到小朋友鼻孔出血、流出黃臭鼻涕才就診，診間常常就會取出彩色珠子，甚至是橡皮擦。