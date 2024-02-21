台大雲林分院攜手國際合發基金會　打造索馬利蘭醫療應變體系

▲合作計畫將以先進醫療技術及管理經驗，結合國合會的國際援助經驗，支持索馬利蘭地區的公衛醫療體系建構。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在財團法人國際合作發展基金會的媒合下，台大醫院雲林分院20日與非洲友邦索馬利蘭共和國啟動公衛醫療緊急應變體系建構計畫，致力於提升索馬利蘭地區的緊急醫療應變能力，強化當地對於突發疫情和緊急醫療的應對能力。

合作贈牌儀式在台大醫院雲林分院舉行，國合會李朝成秘書長、楊希傑特別助理、王宏慈處長、林依潔組長、曾怡蓁技師親自南下，與台大醫院雲林分院馬惠明院長、江文莒副院長、國際醫療中心盤建德主任等人一起出席見證這歷史性的一刻。

台大雲林分院說明，這項計畫的合作夥伴，集結了台大醫院雲林分院在醫療專業領域的卓越經驗，以及國合會在國際協助發展領域的專業知識。雙方將共同致力於建構索馬利蘭的公衛醫療體系，包括提供設備、培訓當地醫療人才，以及建立應變機制，以因應可能發生的緊急情況。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院很榮幸能與國際合作發展基金會再度攜手合作。這項建構計畫讓雲林分院多年來在發展緊急醫療體系累積的量能，能夠協助非洲的友邦，更是我們致力於全球公共衛生的承諾。相信透過醫療團隊的專業知識，與國合會的國際經驗，能夠共同協助索馬利蘭建構更為強健的公衛醫療體系，讓更多人受益於高品質的醫療服務。

副院長江文莒指出，緊急醫療是一項具有挑戰性的領域，經常需要在緊迫的時間內將病患做出決策，因此如何能將寶貴經驗相互分享及互相學習是非常重要的事情，在急診的現場就如同戰場一般，如何能夠快速在第一時間內，做出輕重緩急的處置及檢傷分類，是需要許多經驗的積累及智慧的判斷，才得以精準的決定，因此期望透過這次合作來提升索馬利蘭地區的緊急應變能力。

▲合作計畫將以先進醫療技術及管理經驗，結合國合會的國際援助經驗，支持索馬利蘭地區的公衛醫療體系建構。（圖／記者蔡佩旻翻攝）